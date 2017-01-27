Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей

Алена ГРИГОРЬЕВА

Старание, трудолюбие, взаимопомощь в семье стояли на первом месте. Антонида Михайловна в родной деревне закончила начальную школу. В старших классах продолжила обучение в селе Чураево. Каждый день, несмотря на погоду — и в дождь, и в снег, ей, как и многим ее сверстникам, приходилось преодолевать шесть километров. В свободное от школы время дети бежали на работу к матери. Они пасли овец, обстригали их, подкармливали ягнят-отказников. Юной Антониде доверяли самую ответственную работу. Она обрабатывала раны животных после стрижки: мазала креолином, а когда его не было под рукой — соком лопуха. Наверное, поэтому, когда пришлось выбирать профессию, она не стала долго думать. Антонида Михайловна предпочла работу, связанную с животноводством. Председатель колхоза имени Ленина Петр Аликов посоветовал поступить в Дуванский сельскохозяйственный техникум на отделение ветеринарии. Так она и сделала.— В Дуванском сельскохозяйственном техникуме учились со всей Башкирии. Там подружились с девушками и парнями из Балтачевского, Аскинского и других районов, жили единой, дружной семьей. Ездили на практику по многим хозяйствам, опыт и знания, перенятые от передовых работников и наших преподавателей, сослужил нам добрую службу. Тогда я поняла, что ветеринария — мое призвание, — рассказывает Антонида Михайловна.Глядя с высоты прожитых лет, Антонида Микишева сейчас ничуть не жалеет о выбранной профессии. Во время учебы она встретила свою судьбу — парня из Ирсаево Александра Аликаевича, который поступил учиться в этот же техникум, только по специальности агрономия. Молодые люди увлекались спортом. По вечерам с лыжной прогулки они вместе возвращались домой. Так между ними «зажглась» искорка любви. Годы учебы пролетели быстро. Антонида Михайловна вернулась домой, устроилась на работу в колхоз имени Ленина. Вскоре она была назначена ветеринарным фельдшером в Буклендинскую свиноферму, ее закрепили за бригадой № 2. Работала вместе с ветеринарным врачом Фагимом Гениятовым.— За каждой свинаркой были закреплены около 30 свиноматок. Они ухаживали за ними, а также помогали ветеринарным специалистам проводить обработку и профилактические работы. Мы отводили работе на ферме много времени. Кроме того, за нами был закреплен общественный скот. Профилактические прививки от сибирской язвы, ящура, эмфизематозного карбункула, туберкулеза были возложены на наши плечи. Тогда в населенных пунктах было много живности. Сегодня в деревне количество скота заметно уменьшилось, — продолжает нашу беседу Антонида Михайловна.В 1983 году Антонида Михайловна вышла замуж за парня, с которым встречалась в техникуме. После свадьбы специалистам руководство совхоза предоставило жилье. Александр Аликаевич работал агрономом в Иштыбаевском отделении совхоза «Мишкинский». Ветеринарного специалиста Антониду Михайловну определили в Верхнесорокинский свиноводческий комплекс. Она работала с такими специалистами, как ветеринарный врач Валерий Шамратович Байбулатов, ветеринарный фельдшер Павел Петрушкинович Апулин.— Знакомая работа мне не была в тягость. Помимо обслуживания поголовья свиней, приходилось осматривать около трехсот голов молодняка, более 80 голов лошадей на Нижнесорокинской конеферме. Были молодые, поэтому везде успевали, хотя в большинстве приходилось ходить пешком, — вспоминает моя героиня.С каждым годом жизнь менялась не в лучшую сторону. Хоть и не стало крупного сельскохозяйственного предприятия — совхоза «Мишкинский», но работа ветеринарных работников не утратила свою значимость. По-прежнему скот населения нуждался в обработке, необходимо было проводить профилактические мероприятия. Как отличного специалиста Антониду Микишеву пригласили на работу в Мишкинскую районную ветеринарную станцию. Добрыми словами она вспоминает своего коллегу Юрия Салишева, с которым ей довелось поработать около трех лет. Восемь лет она была заведующей Ленинским ветучастком. Ветеринарный фельдшер Антонида Михайловна и сегодня работает там вместе с Екатериной Шумковой. С мужем ведут свое хозяйство: держат корову, козу, есть овцы, кролики и мелкая живность. Как же без этого в деревне?Антонида Михайловна — активная общественница. Два раза избиралась депутатом сельского поселения Ирсаевский сельсовет. Своей работой она смогла завоевать уважение сельчан, коллег по работе. Общий ее стаж в ветеринарии составляет 35 лет. По стопам матери пошли ее дети, но чуть в другом направлении. Они выбрали медицину, работают в Уфе. Сын Андрей — хирург-травматолог, дочь Елена — медицинская сестра, учится заочно на фармацевта. Радуют бабушку и дедушку внуки.В начале недели Антонида Микишева отметила свой юбилей, с которым ее поздравили дети, внуки, родные. Мы также присоединяемся к ним. Будьте здоровы, живите долго, счастья вам и благополучия.