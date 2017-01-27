Облагородим священную рощу!

И. АЙБЕРДИНА, ведущий библиограф сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ, член совета молодежи при Совете МР Мишкинский район РБ

В селе Мишкино также есть место, куда когда-то давно жители нашего села ходили молиться. Священная роща расположена в юго-западной части райцентра, на перекрестке улиц Победы и Объездная. Раньше священные рощи огораживались, чтоб люди не собирали там ягоды, грибы и не ходил скот. Наша священная роща ничем не огорожена, и все лето там ходит живность, люди ездят на машинах. Глядя на это, на душе становится грустно и обидно за наших предков.Многие остались верными своей религии, почитают до сих пор священные рощи предков. Считается, что там, где имело место бережное и уважительное отношение к священным рощам и священным деревьям — онапу, люди живут мирно, в достатке, благополучии, доживая свой век до старости.Марийские священные рощи представляют собой историческую ценность и являются уникальными памятниками общественного сознания, важными факторами традиционной культуры, которые, пройдя все политические, идеологические перипетии, дошли до нас из глубокой древности. Какая-то сила в них регулирует жизнь людей. Так давайте будем ценить эти места. Я считаю, что священную рощу необходимо облагородить и огородить.Жители села Мишкино, давайте объединимся и совместными усилиями сделаем это благородное и святое дело.