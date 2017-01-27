Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе

— Конечно же, в начале работы это было особенно тяжело, ведь люди к нам приходят с бедой, а не с радостью. Но моя работа требует беспристрастного отношения, полагаемся только на факты.

— Это надзор за исполнением федерального законодательства, за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления, бюджетного законодательства, о лицензировании, антимонопольного законодательства, о занятости населения, законов о кредитно-банковской деятельности, ценных бумагах, землепользовании, противодействии коррупции, участие в рассмотрении судом гражданских дел, поддержание государственного обвинения по уголовным делам.

— Прежде всего, это вопрос оплаты труда. Большинство обращений касаются именно этой стороны трудовых отношений. Также люди часто приходят за помощью в решении вопроса о взыскании алиментов, земельных отношениях.

— У каждого вида деятельности свои трудности, наша работа не исключение. Но я свою работу люблю, и мои близкие это понимают и очень меня поддерживают. Я благодарна своим родителям, которые помогли мне в воспитании детей. Да и дети, взрослея, начали понимать, почему мама с утра и до позднего вечера пропадает на работе.



Кстати, дочь Гульнары Дакимовны Нурия пошла по стопам матери и поступила в институт права БашГУ, сын Джамиль сейчас учится в 10 классе лицея № 1 села Мишкино.



Должность заместителя прокурора района ответственная, ведь за каждым делом стоят человеческие судьбы. Но годами выработанное умение выслушать людей, быть на стороне справедливости и закона, поддержка близких людей помогают Гульнаре Дакимовне добросовестно исполнять свои обязанности, что вызывает всеобщее уважение к ней и как к заместителю прокурора Мишкинского района, и как к человеку.

Фирдаус Кадикова

Свою трудовую деятельность Гульнара Дакимовна начала перед окончанием юридического факультета Башкирского государственного университета в 1993 году. Молодой девушке была доверена должность помощника прокурора Мишкинского района. С 1998 по 2002 годы по семейным обстоятельствам она проживала в Белорецке и там тоже работала помощником прокурора города. А в 2002 году вернулась и родной район и была назначена заместителем прокурора Мишкинского района. И вот уже 15 лет на этой должности Гульнара Дакимовна ежедневно осуществляет надзор за соблюдением законов.