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    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда

    slavin 2-02-2017, 14:28132Общество, Образование
    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда
    27 января в рамках мероприятий, посвящённых Дню снятия блокады с города Ленинграда, в школе и библиотеке провели ряд мероприятий: общешкольную линейку, открытые уроки памяти «Подвиг защитников Ленинграда», патриотические часы, просмотр литературы «Мужество и стойкость», прошла встреча молодёжи с единственным оставшимся в живых на сегодняшний день участником Великой Отечественной войны Н. Апаевым. Ветеран находится в добром здравии. Обучающиеся школы пришли к нему с тимуровской помощью, а он в ответ рассказал много интересного.

    — Голод был страшнее бомбежек, — сказал Николай Апае- вич. — Хлеб сохранил многим жизнь. Хочется, чтобы современная молодежь помнила об этом и ценила то, что имеет сейчас.

    Такие диалоги с ветеранами позволяют сохранить память о мужестве героев Великой Отечественной войны.

    Всех впечатлила акция «Блокадный хлеб», приуроченная 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в которой раздавали хлеб жителям нашей деревни, учащимся школы. К хлебу прилагалась листовка в виде хлебной карточки, на обратной стороне которой содержалась краткая информация. Мы специально сохранили вес — 125 г, чтобы показать, что вот на этом кусочке — без масла, без варенья, ленинградцы жили несколько лет. Люди смогли прочувствовать подвиг людей, погибших в блокаду от голода.

    Особое впечатление на присутствующих произвёл документальный фильм «Блокада Ленинграда», после просмотра которого почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к обелиску.

    Затем ребята долго листали Книгу Памяти с одноимённой книжной выставки, разыскивая имена своих дедов и прадедов.
    С. Владимирова
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    Метки: сосновка

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