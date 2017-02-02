В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда

С. Владимирова

— Голод был страшнее бомбежек, — сказал Николай Апае- вич. — Хлеб сохранил многим жизнь. Хочется, чтобы современная молодежь помнила об этом и ценила то, что имеет сейчас.Такие диалоги с ветеранами позволяют сохранить память о мужестве героев Великой Отечественной войны.Всех впечатлила акция «Блокадный хлеб», приуроченная 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в которой раздавали хлеб жителям нашей деревни, учащимся школы. К хлебу прилагалась листовка в виде хлебной карточки, на обратной стороне которой содержалась краткая информация. Мы специально сохранили вес — 125 г, чтобы показать, что вот на этом кусочке — без масла, без варенья, ленинградцы жили несколько лет. Люди смогли прочувствовать подвиг людей, погибших в блокаду от голода.Особое впечатление на присутствующих произвёл документальный фильм «Блокада Ленинграда», после просмотра которого почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к обелиску.Затем ребята долго листали Книгу Памяти с одноимённой книжной выставки, разыскивая имена своих дедов и прадедов.