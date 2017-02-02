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    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»

    slavin 2-02-2017, 14:32175Общество, Культура
    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»
    В 2016 году советом читателей и библиотекарей Центральной библиотеки была заявлена номинация «Партнер библиотеки». По итогам прошедшего года единодушно был определен победитель номинации. Им стал Центр занятости населения Мишкинского района во главе с руководителем Разилей Гильмутдиновой.

    Мы считаем эту победу очень непростой и очень значимой. Ведь среди претендентов были не менее достойные партнеры библиотеки, создающие вместе с ней единое информационно-образовательное пространство — это Агропромышленный колледж, редакция газеты «Дружба», школа-лицей № 1 и школа № 2 села Мишкино.

    Данные учреждения также были выдвинуты по итогам года на данную номинацию, в том числе, благодаря и соцопросу среди читателей. При определении победителя учитывалось совместное проведение мероприятий (их количество и качество), движение библиотечного фонда и количество записавшихся в библиотеку новых читателей в ходе данных мероприятий, их социальная значимость и своевременность.

    Но два фактора все же позволили, и совершенно справедливо, коллективу Центра занятости населения опередить столь достойных коллег. Во-первых, это то, что наши партнерские отношения были определены еще в 2006 году совместным Положением о Центре профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке. В нем была обозначена важнейшая цель совместной работы — создание единого информационно-профориентационного пространства района и обеспечение открытого доступа пользователей к профориентационной информации регионального и федерального уровней.

    10 лет достойно стремились и достигали этой цели Центр профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке, возглавляемый заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки Л. Сахибгареевой, и Центр занятости населения района, возглавляемый директором Р. Гильмутдиновой.

    За десятилетие совместной работы было проведено около двух десятков крупных массовых мероприятий республиканского и регионального значений (мероприятия посетили около 3000 обучающихся школ и колледжа); благодаря Центру занятости населения библиотекой заработаны десятки тысяч рублей, на годы определены вектор и курс профориентационной работы библиотек района.

    И второй фактор, повлиявший на определение победителя номинации, — это событие, которое отпраздновали Центральная библиотека и Центр занятости населения района в конце 2016 года. И событие это — 10 лет Центру профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке. Достойным партнером, другом и коллегой на мероприятии «Репортаж длиною в 10 лет», посвященном юбилею, конечно, были Р. Гильмутдинова и ее коллеги.

    Мы поздравляем наших партнеров — Центр занятости населения района — с победой в номинации «Партнер библиотеки» и приглашаем к дальнейшему партнерству.
    В. Ускова
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