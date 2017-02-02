Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»

В. Ускова

Мы считаем эту победу очень непростой и очень значимой. Ведь среди претендентов были не менее достойные партнеры библиотеки, создающие вместе с ней единое информационно-образовательное пространство — это Агропромышленный колледж, редакция газеты «Дружба», школа-лицей № 1 и школа № 2 села Мишкино.Данные учреждения также были выдвинуты по итогам года на данную номинацию, в том числе, благодаря и соцопросу среди читателей. При определении победителя учитывалось совместное проведение мероприятий (их количество и качество), движение библиотечного фонда и количество записавшихся в библиотеку новых читателей в ходе данных мероприятий, их социальная значимость и своевременность.Но два фактора все же позволили, и совершенно справедливо, коллективу Центра занятости населения опередить столь достойных коллег. Во-первых, это то, что наши партнерские отношения были определены еще в 2006 году совместным Положением о Центре профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке. В нем была обозначена важнейшая цель совместной работы — создание единого информационно-профориентационного пространства района и обеспечение открытого доступа пользователей к профориентационной информации регионального и федерального уровней.10 лет достойно стремились и достигали этой цели Центр профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке, возглавляемый заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки Л. Сахибгареевой, и Центр занятости населения района, возглавляемый директором Р. Гильмутдиновой.За десятилетие совместной работы было проведено около двух десятков крупных массовых мероприятий республиканского и регионального значений (мероприятия посетили около 3000 обучающихся школ и колледжа); благодаря Центру занятости населения библиотекой заработаны десятки тысяч рублей, на годы определены вектор и курс профориентационной работы библиотек района.И второй фактор, повлиявший на определение победителя номинации, — это событие, которое отпраздновали Центральная библиотека и Центр занятости населения района в конце 2016 года. И событие это — 10 лет Центру профориентации молодежи «Профессия: твой выбор» при Центральной библиотеке. Достойным партнером, другом и коллегой на мероприятии «Репортаж длиною в 10 лет», посвященном юбилею, конечно, были Р. Гильмутдинова и ее коллеги.Мы поздравляем наших партнеров — Центр занятости населения района — с победой в номинации «Партнер библиотеки» и приглашаем к дальнейшему партнерству.