Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет

Л. Петрова, воспитатель Елышевской школы

В деревне Ужара в декабре 1936 года в семье Аликаевых на свет появилась дочка. Она была четвертым ребенком в семье, трое старших умерли в младенчестве, поэтому ее зарегистрировали на несколько месяцев позже — 5 февраля 1937 года. Вскоре деревня распалась, и ее семья перебралась в деревню Озерки. Когда Елене Алиевне исполнилось 4 года, началась Великая Отечественная война. Её отец, Алий Аликаевич Аликаев, ушел на фронт. В тяжёлой битве с врагами он был трижды ранен и контужен. Тем не менее, дошел до Берлина и увидел, как подняли флаг над Рейхстагом. Вернувшись домой, в 1945 году он начал работать в совхозе, и проработал там до пенсии. В 1990 году, в возрасте 80 лет, его проводили в последний путь.В чем секрет долголетия Елены Николаевой? По-моему, в оптимизме и доброте. Несмотря на все пережитые трудности, она остается жизнерадостным человеком. Детство Елены Алиевны было очень тяжелым. С малых лет девочка научилась выполнять всю женскую работу: варить, вязать, шить, вышивать. Во время войны все тяготы жизни легли на хрупкие женские плечи и детей: она помогала убирать зерно и сено, выкапывала наравне со всеми картошку. Несмотря на все трудности, сумела получить образование, закончила 8 классов в селе Мишкино. После окончания школы с 16 лет она начала работать в совхозе «Рефандинский». В 1959 году встретила свою вторую половину — Владимира Николаева. Молодые сыграли свадьбу. Жили супруги дружно, в любви и согласии. В счастливом браке у них родились шестеро детей: 4 дочери и 2 сына. Но после 24 лет совместной жизни, ее муж трагически погиб. На её плечи вновь легла тяжелая ноша, нужно было поднимать детей на ноги. В то время самому младшему было всего 9 лет. Ей было трудно, но она не сломалась перед трудностями, всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Все они получили образование. Старшая дочь Зинаида сейчас живет в городе Уфе, работает на моторостроительном заводе. Дочь Лида трудится фельдшером в деревне Староарзаматово. В сфере образования работают Радомир, дочь Людмила, сын Роман. В связи с оптимизацией Роману пришлось поменять место работы. Дочь Лариса работала в школе, но на данный момент ухаживает за мамой.До ухода на пенсию Елена Алиевна работала в школе техничкой. Сейчас у нашего юбиляра 18 внуков и 12 правнуков. Дети все живут недалеко от матери, поэтому она окружена любовью и заботой. Несмотря на трудный жизненный путь, Елена Алиевна и сейчас подвижная и жизнерадостная. Живет, радуясь благосостоянию своих детей, внуков и правнуков. Здоровья ей и долгих лет жизни.