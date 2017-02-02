Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие

От имени Ваших учеников Ильгиз Шакуров

Для нас таким человеком является наша дорогая и любимая Назира Шакуровна Фатхинурова. Сколько сил и заботы вложила она в каждого, пока постепенно, умело вводила в мир больших знаний. Держа за неуверенные ручки, помогала выводить самые первые буквы, научила считать, быть более точными и аккуратными. Каждый ее урок был новым открытием, красочным путешествием по удивительному миру знаний.Вместе с нашей первой учительницей мы познали красоту и богатство родного и русского языка, путешествовали по странам и континентам. Она непрерывно воспитывала детей всем своим обликом, поведением, прививала любовь к родному краю, приобщала к прекрасному, научила нас выразительно рассказывать, танцевать и петь, раскрывая наши способности, потому что каждого из нас она считала талантливым.Я был очень горд тем, что со мной она виделась чаще, чем с остальными учениками, ведь она еще и моя любимая тетя — единственная сестра отца.2 февраля Назире Шакуровне исполнилось 80 лет! Это праздник не только для членов ее семьи, но и для всех ее учеников. Ведь она давным-давно превратилась из доброй, всезнающей феи в родного и близкого человека для каждого из нас. Она всегда интересуется нашими делами, радуется и огорчается вместе с нами, гордится достижениями. Такой вот внимательный и чуткий человек.Назире Шакуровне было четыре года, а братишке Сахилю — (нашему папе) всего 1 год 8 месяцев, когда началась вой- на. Уже на рассвете 23 июня 1941 года, в числе самых первых, их отец Шакур Бахтиярович Бахтияров ушел на фронт. Мать, как и все старики, женщины и дети, трудилась в колхозе, ухаживала за пожилыми родителями мужа, а ночами вязала шерстяные носки и варежки для отправки на фронт. Она была исключительно терпеливой, спокойной, трудолюбивой и мудрой женщиной.Грозный сорок первый… Как он изменил людские судьбы, разрушил светлые мечты, сколько горя, крови, слез он принес. Назира с маленьким братиком каждый вечер выходили за околицу встречать отца, с нетерпением ждали его возвращения с победой. Они мечтали посмотреть в родные добрые глаза, обнять и произнести волшебное слово «Папа». Очень хотели! Но не суждено было этой мечте сбыться. Война лишила детей детства, обрушилась на них тяжким грузом. На их хрупкие плечи легла вся тяжесть невзгод, горя тех лет. Но война не смогла их сломить, наоборот, они стали сильнее, выносливее, мужественнее и добрее.Назира Шакуровна выросла чуткой, отзывчивой и отличалась большим стремлением к знаниям. Эти качества и привели ее в педагогический техникум города Бирска.С 1956 года родная Бабаевская восьмилетняя школа стала для нее первым местом работы, любимым и единственным на всю жизнь, а наставниками стали ее учителя: Галинур и Камиля Зиангировы, Акрам Мустафин, Мансур Сафин, Ануза Киреева. Это были непростые годы. Учебников, тетрадей, наглядных пособий почти не было. Вот и рисовали учителя всю ночь карточки, плакаты, альбомы. Ей в этом часто помогал супруг — он очень хорошо рисовал.Больше тридцати лет отдано школе. За эти годы прожиты и прочувствованы каждым учеником сотни непохожих друг на друга, но всегда интересных, оригинальных, глубоких уроков. Все они были выстраданы умом и сердцем учителя.Неукротимая энергия, глубокие знания, профессионализм, творческий подход к своей работе и любовь к детям — вот что отличало нашу Назиру Шакуровну как педагога и как человека.Большая заслуга Назиры Шакуровны и в моем творчестве. В те годы ежегодно проходил районный смотр художественной самодеятельности школ, где участвовали, в основном, старшеклассники. Именно она с руководителем художественной самодеятельности школы Люзей Тимерхановной, прослушав мою песню о родном крае, приняли решение в порядке исключения взять меня — ученика 3 класса, на районный смотр. Успешное выступление на сцене районного Дворца пионеров дало мне путевку на большую сцену, а то, что коллектив нашей школы занял призовое второе место, вдохновило на новые выступления.Кроме уроков, активная учительница занималась общественной деятельностью: была агитатором, депутатом сельского совета, внештатным инспектором начальных классов Камеевского куста, 12 лет руководила профсоюзным комитетом школы.Работу Н. Ш. Фатхинуровой высоко оценили не только коллектив школы, районный отдел образования, она многократно награждалась почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и БАССР. Приказом Министерства просвещения РСФСР в 1960 году ей было присвоено звание «Старший учитель».«Ну а самая большая награда — это благодарность учеников. А их очень много, и со всех уголков страны пишут и звонят, поздравляют. Спасибо им всем большое», — говорит с гордостью сама педагог.В семье Назира Шакуровна — любимая и любящая супруга, мама, бабушка и прабабушка. С супругом Фанилем Фатхинуровичем они ждут бриллиантовую (диамантовую) свадьбу! Фаниль Фатхинурович всегда работал на руководящих должностях в торговле и в лесном хозяйстве. Они завоевали огромный авторитет и уважение людей не только в родной деревне, но и в районе. В примерной, дружной семье воспитали троих замечательных детей. Старший сын Венер с супругой Лялей живут в Мишкино. Они всегда рядом, их поддержка и опора. Дочь Зульфия, зять Рашат живут в Благовещенске, а сын Алик с женой Зилей — в Уфе. Самое главное богатство Фатхинуровых — любимые 6 внуков и 5 правнуков! Все внуки закончили вузы и работают по профессии. Они часто приезжают, помогают во всем, и от всей души желают, чтобы бабушка с дедушкой жили долго и счастливо.С юбилеем Вас, Назира Шакуровна! Вы — первый путеводитель в нашей жизни. С искренней любовью и уважением говорим Вам огромное спасибо за то, что направили нас на правильный путь, за Вашу бескорыстную помощь и доброе отношение, за нежную любовь и строгую заботу! Желаем Вам с Фанилем Фатхинуровичем крепкого здоровья и удачи во всем на долгие-долгие годы!