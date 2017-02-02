В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления

Алена ГРИГОРЬЕВА

На собрании присутствовали секретарь Совета муниципального района Мишкинский район Т. Коледина, глава сельского поселения С. Саликов. Остановились на обсуждении вопроса, актуального не только для одной, но и всех близлежащих деревень — в Малонакаряковской школе учатся дети из пяти населенных пунктов. Замена труб системы отопления в школе — проблема, требующая безотлагательного решения.Все единогласно высказались за предложенный проект и выразили готовность в софинансировании решения этой проблемы. Была создана инициативная группа из семи человек.