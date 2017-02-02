В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы

Алена ГРИГОРЬЕВА

Мишкинский агроколледж, как учреждение по подготовке рабочих кадров, завоевал в районе и республике большой авторитет, продемонстрировал свою конкурентоспособность на рынке труда.Ежегодно агроколледж выпускает молодых специалистов для села, которые успешно трудятся во благо района, республики и страны. Наличие на сегодняшний день педагогического коллектива, способного давать крепкие знания, используя в работе современные технологии — само по себе большое достижение, этим можно гордиться.Во вторник, в этот знаменательный для колледжа день, обучающиеся, преподаватели, родители, уважаемые гости собрались в актовом зале на торжества по случаю вручения дипломов, об окончании обучения по профессиям «Хозяйка усадьбы», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Мастер общестроительных работ».Торжественное мероприятие началось с новой традиции — музыкального сюрприза — выпускники 14 группы подарили всем песню.Со словами поздравления к собравшимся обратился директор агропромышленного колледжа В. Байбулатов.— Сегодня стены нашего колледжа покидает 71 выпускник. Эти молодые специалисты, безусловно, востребованы на рынке труда. Дорогие выпускники, сегодня вы прощаетесь с колледжем. Каждый из вас пойдет своей дорогой. Я надеюсь, что она будет светлой и легкой, пусть на вашем жизненном пути встретятся только хорошие, добрые люди. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше к новым знаниям. Только хорошие знания дадут вам независимость в жизни, — подчеркнул он.Почетный гость, заместитель главы администрации по строительству А. Хаматдинов поздравил выпускников с началом нового этапа в их жизни, пожелал успешного начала трудовой деятельности, силы духа, здоровья.Классный руководитель первой группы Нафиса Шарифуллина поздравила с первым шагом во взрослую жизнь и пожелала, чтобы они не отступали перед трудностями, смело добивались поставленных целей, не знали уныния, всегда радовались жизни.От имени родителей выступил Зулькиф Нургалиев.— Окончание колледжа — большой праздник для каждого из нас. Учителя, мастера, преподаватели, стали вторыми родителями для наших детей, дали им знания, стимул для достижения новых высот. Думаю, что лучшей благодарностью для преподавателей будут ваши плоды знаний, жизненной мудрости, выращенные из тех семян, которые учителя посеяли в ваших сердцах, — отметил он.Успешно прошли выпускные квалификационные экзамены среди выпускников. Николай Салмияров, Тимур Изибаев, Костя Акмурзин стали лучшими в теории. Екатерина Асмандиярова, Александр Бикмасов, Николай Ямаев, Алексей Байбатыров, Аслан Сафин, Анна Кочергина отмечены благодарственными письмами за хорошую учебу, достижения в спорте и практическую помощь в улучшении материально-технической базы.Заветные дипломы на руках. Годы учебы в колледже пролетели незаметно. Успехов вам в самостоятельной жизни, дорогие ребята!