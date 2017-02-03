В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо

По словам жителей, в случае ЧП машины просто не успевают доехать до места возгорания. В самом селе есть старая спецтехника, но она стоит на улице и в морозы завести её попросту невозможно. Люди надеются, что с появлением пожарного депо ситуация изменится.Елена Каримова: «Нужно тёплое помещение для зимнего периода. А в осенне-весеннее и летнее время уж может ездить эта машина. Конечно, в ближайшем будущем хотим и машину эту заменить. Но пока на данный момент будем пользоваться ею».Геннадий Биктимиров: «Пожарное депо обязательно нужно, село у нас большое. Года два тому назад произошёл пожар. Пока пожарные из Мишкино приехали, дома как такового не было уже».Под пожарную часть решили переоборудовать старое здание, где располагался магазин. Здесь потребуется капитальный ремонт. Был составлен проект на сумму 870 тысяч рублей. Из них по Программе поддержки местных инициатив выделили 730 тысяч, 100 тысяч собрало население, ещё 40 – проспонсировал местный предприниматель.Герман Бандимиров, глава администрации Камеевского сельского совета Мишкинского района: «В этом здании хотим поставить ворота: одни – на заезд пожарной машины, а другие – для техники, которая будет у сельского совета».