К слову, Алексей уже добился немалых успехов в спорте. Под руководством своего тренера Никиты Авдеева он выступил на чемпионате ПФО по ушу, где завоевал золото в показательных боях.
Юное дарование из Башкирии примет участие в шоу Максима Галкина
К слову, Алексей уже добился немалых успехов в спорте. Под руководством своего тренера Никиты Авдеева он выступил на чемпионате ПФО по ушу, где завоевал золото в показательных боях.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.