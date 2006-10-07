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    Юное дарование из Башкирии примет участие в шоу Максима Галкина

    slavin Вчера, 10:36150Общество, Это интересно
    Юное дарование из Башкирии примет участие в шоу Максима Галкина
    Юный спортсмен из Уфы Алексей Назаров на днях прошел кастинг в передачу Максима Галкина «Лучше всех». Мальчик показал свои навыки по ушу, за счет чего смог попасть на телевидение.

    К слову, Алексей уже добился немалых успехов в спорте. Под руководством своего тренера Никиты Авдеева он выступил на чемпионате ПФО по ушу, где завоевал золото в показательных боях.
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