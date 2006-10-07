Юное дарование из Башкирии примет участие в шоу Максима Галкина

Спортивный талант

Любая дорога начинается с первого шага. К намеченной цели каждый приходит по-своему. Кто-то останавливается на половине пути, а кто-то, благодаря своему усердию, с каждым разом поднимается всё выше и выше… Упорен и целеустремлён в своих начинаниях девятиклассник Дима Игнаев, который недавно начал заниматься лёгкой атлетикой, но уже показывает отличные результаты.