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    Житель села Мишкино Николай Саметов справляет свой 70-летний юбилей

    slavin Вчера, 14:24116Общество
    Житель села Мишкино Николай Саметов справляет свой 70-летний юбилей
    Еще задолго до своего дня рождения Николай Исаметович начал готовиться к предстоящим торжествам. Ответственное отношение к любому начатому делу и доведение его до конца — присуще этому человеку. Не обделен он и другими качествами. Доброта, взаимопомощь, трудолюбие — всего и не перечислить.

    В семье жителя Верхнесорокино Исамета Саметова и уроженки деревни Каргино Анны Мурзашевой было 15 детей. Николай Саметов был вторым ребенком. С малых лет ему приходилось помогать родителям. Как и полагается, основная нагрузка по хозяйству была возложена на старших детей.

    Жизнь в то время была нелегкой, но супруги делали все, чтобы дети выучились, получили образование. Николай Исаметович смог доучиться до 8 класса в Ирсаевской школе. Еще будучи школьником ему приходилось совмещать работу с учебой. Устроился пастухом. Тогда подростки за деньги нанимались на работу: присматривали за гусями, утками, свиньями…

    — Я на судьбу не жалуюсь. Не скрою, жить и работать пришлось в трудные времена. Тот, кто пас скот знает, что эта за работа: то солнце палит, то дождь льет. Так проходил день за днем. Сейчас многое уже забылось. Помню, со стадом доходили до Свердловской области. Там скот сдавали, возвращались домой по железной дороге, — вспоминает Николай Исаметович.

    Когда подошло время выбирать профессию, Николай Саметов поступил в Бирское СПТУ на тракториста, затем отучился в ДОСААФ на водителя. В 1969 году был призван в армию, попал служить в военно-воздушные войска. Отслужил в Германии водителем.

    После армии начал работать в райпо, возил продовольственные и промышленные товары. По словам юбиляра, сколько товара было привезено и сколько километров дорог было пройдено, сейчас сосчитать трудно. Работа водителей была не из легких. Дороги весной, осенью превращались в кашу, зимой их заметал снег.

    … Селу в то время требовались специалисты. Поэтому молодые, перспективные, трудолюбивые люди были нарасхват. Кардинально поменялась жизнь Николая Саметовича после встречи с директором совхоза «Мишкинский» Вячеславом Самойловым. Поговорив с парнем, он направил его на курсы крановщиков. В то время для строительства домов членам совхоза, объектов сельского хозяйства требовались строители, водители, которые могли работать на специализированных машинах… Начав работать в совхозе «Мишкинский», Николай Саметов трудился там вплоть до выхода на пенсию. Ровно год, после реорганизации совхоза, он проработал в Бирском филиале МТС «Центральная» водителем.

    — Во всех деревнях отделений «Мишкинского» совхоза в те времена строили квартиры, дома, возводили фермы, здания контор. Не без моего участия построены бывший Верхнесорокинский свинокомплекс, Ленинская ферма, двух- этажное здание в Ирсаево, дома в Мишкино по улице Тракторная… Услуги крановщика были востребованы на производстве, не обходился без моей помощи и частный сектор. Ездил я по всему району, Камеевская, Баймурзинская сторона… Сколько домов построено, я уже и не припомню… Сам своими силами поставил дом для своей семьи, — рассказывает юбиляр.

    С супругой Татьяной Яковлевной вырастили троих детей. Старший сын Валерий живет в Нефтекамске, Алена вышла замуж в Ирсаево, Алексей выбрал стезю военного. Живет в Подмосковье.

    — Когда вернулся из армии, мне было 24 года. Супруга Татьяна младше меня на несколько лет. Увидев ее, сразу же влюбился на всю жизнь. Начали встречаться, поженились в декабре месяце. Она с той же деревни, что и я, — рассказывает мой собеседник.

    Татьяна Яковлевна, наравне с остальными подростками, также работала в заготскоте, ухаживала за свиньями. До места работы приходилось добираться до семи утра, а от деревни примерно 4 километра. Будучи замужем перевелась на кирпичный завод разнорабочей в совхоз «Мишкинский». Затем более четырех лет проработала техничкой в нарсуде. На пенсию ушла из МПМК.

    … Надо отметить, что трудолюбием, честностью, стремлением к лучшему Бог наградил их сполна. По словам супругов, они прожили счастливую жизнь. Построили себе дом. Вели свое хозяйство. Хотя у них все, как у всех, ничего необычного: помогали обустроить жизнь детям: где советом, где делом.

    За праздничным столом скоро соберутся все члены большой семьи Саметовых. Но самыми дорогими гостями, которые приедут поздравить дедушку, конечно же, будут внуки.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: Мишкино

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