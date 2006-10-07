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    Супруги Кансияровы из села Камеево в конце января отметили 50-летие совместной жизни

    slavin Вчера, 14:25143Общество
    Супруги Кансияровы из села Камеево в конце января отметили 50-летие совместной жизни
    Каждый день для супругов Кансияровых из села Камеево начинается с пожелания доброго утра и повседневных хлопот. После чашки чая глава семьи спешит к своим питомцам в сарай, а хозяйка наводит порядок дома, хлопочет на кухне.

    — Так и живем в течение пятидесяти лет, каждый выполняя свои обязанности. А как же иначе? Порядок должен быть во всем. Незаметно, в повседневных делах, пролетели 50 лет. Даже и не верится. Кажется, что наша свадьба была только вчера. Ее мы сыграли в день рождения моего младшего брата, Андрея, все как положено, соблюдая традиции и обычаи, — рассказывает Борис Каншаевич.

    Ольга Ибаевна родилась в деревне Умари, когда ей было пять лет ее родители переехали в Камеево. Окончив семилетнюю школу в Камеево, она завербовалась на строительство завода в Черниковке города Уфы. Ее приняли на работу в строительное управление № 1 21-го треста Управления строительства «Башсовнархоза» землекопом, а затем перевели бетонщицей. Проработав некоторое время, она приехала обратно. Стала трудиться на кирпичном заводе, пилила лес, а потом устроилась разнорабочей в колхоз «Дружба». Где бы ни работала, как бы тяжело не было, Ольга Ибаевна всегда была в передовиках.

    Руководство колхоза, увидев в ней исполнительного, старательного работника, направило ее на учебу в город Благовещенск, на бухгалтерские курсы. Дипломированный специалист проработала кассиром, экономистом, старшим бухгалтером, затем перевелась в «Сельхозтехнику», откуда в 1995 году вышла на пенсию.

    Борис Каншаевич родился в многодетной семье. Окончив школу, в 16 лет начал работать в колхозе разнорабочим. После годичных курсов тракториста начал работать в «Сельхозтехнике», ему доверили трактор «Беларусь», на нем он ездил в командировки. В то время проводили мелиорацию на полях района, ездили по колхозным полям, объемы работ были большие. В зимний период работал кочегаром в СХТ, а с началом посевных работ снова пересаживался за трактор. Несколько лет проработал кочегаром в школе, был комбайнером…

    Будущие супруги жили через несколько домов друг от друга, то есть, по соседству. Играли вместе, детьми дружили, а затем их дружба переросла в любовь. Ольга Ибаевна работала в колхозе бухгалтером, Борис Каншаевич всегда старался находить повод, чтобы лишний раз заглянуть в правление. Начали встречаться осенью, а в январе следующего года сыграли свадьбу. Стали молодые жить с родителями мужа. Весной купили старый дом. В 1973 году на его место поставили новый. Супруги Кансияровы живут в нем уже много лет.

    — Строительство дома было делом непростым. Это сейчас есть все, было бы на что купить, а в то время сами нашли бревна, установили сруб, а крыть крышу нечем. Не было рубероида, цемент выделила организация, кровельный материал привезли из Уфы, — вспоминают то время юбиляры.

    У супругов Кансияровых за плечами осталось 50 лет. Есть что вспомнить и чему порадоваться. Воспитали они четверых детей. Юлия живет в Иркутске, Вячеслав в Бирске, Эльза в Подмосковье, Надя в Уфе. Радуют бабушку с дедушкой 9 внуков и правнук. Ольга Ибаевна несколько лет тому назад побывала в гостях у старшей дочери, Борис Каншаевич в прошлом году съездил в Подмосковье.

    — В наших краях зима суровая. Дрова нынче дорогие. Плохо одно, что наша улица не газифицирована, — сетуют супруги.

    Годы берут свое. Здоровье у юбиляров шаткое. За ними закреплен соцработник Лариса Русаева. Она им помогает по дому, если надо, сбегает в магазин, поговорит по душам. Ольга Ибаевна перенесла несколько операций, у Бориса Каншаевича проблемы с глазами. Но, несмотря на трудности, живут они душа в душу, грея друг друга своей любовью.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
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    Метки: камеево

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