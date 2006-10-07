Жители Новоакбулатово решили, что им нужна детская площадка

А. ГРИГОРЬЕВА

На собрании присутствовали заместитель главы администрации МР Мишкинский район по финансовым вопросам З. Шамсутдинова, глава администрации СП В. Бикмурзин, староста деревни С. Иванов. Инициативная группа выступила с предложением участвовать в Программе поддержки местных инициатив. Жители деревни, обсудив насущные проблемы, остановились на одной из них. Единогласно было решено построить детскую площадку рядом с детским садом «Светлячок». Было решено в поддержку инициативы с каждого двора собрать по 200 рублей