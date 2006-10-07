В Мишкино сдан в эксплуатацию очередной трехэтажный дом по улице Юбилейная

Фирдаус Кадикова

При строительстве были использованы современные материалы, дом газифицирован (установлены двухконтурные газовые котлы с горячим водоснабжением), полностью благоустроен, смонтированы канализация, водоснабжение. Квартиры сдаются с чистовой отделкой.Поздравляя жильцов с замечательным событием, глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин отметил, что на очереди третий дом, который строится по улице Ленина, его сдача запланирована тоже на этот год. Рустам Маратович пожелал, чтобы в уютных квартирах было тепло и светло, соседи жили дружно, во дворе бегали дети и внуки. Также он выразил надежду, что работа в этом направлении государством будет продолжена. Ключи от новых благоустроенных квартир получили 17 человек, среди которых Елена Ванюшкина.— Для нас это очень долгожданное и радостное событие, — сказала она. — Семья у нас большая — трое детей, два внука. До этого ютились в аварийном жилье. Сейчас нам вручили ключи от трехкомнатной квартиры, где места хватит всем.Главный специалист отдела строительства и жизнеобеспечения администрации МР Мишкинский район Емельян Семенов дал рекомендации по оформлению документов.Получив ключи, новые жильцы прошли в свои квартиры, в окнах которых скоро появится свет домашнего очага.