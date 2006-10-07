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    МЧС: в Башкирии похолодает до -40°С

    slavin Вчера, 14:44219Общество
    МЧС: в Башкирии похолодает до -40°С
    Из-за предстоящих морозов в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщают в МЧС республики температура воздуха понизится до -35...-40°С.

    Чтобы избежать переохлаждения и обморожений специалисты не рекомендуют употреблять спиртное и курить на морозе, снимать на морозе обувь, следует носить свободную одежду, не выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа. «Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль», – добавляют спасатели.
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