Из школ, детских садов и больниц Башкирии исчезнут все повара, водители и уборщицы

Реформа, начатая еще несколько лет назад, касается в первую очередь школ, больниц, дворцов культуры и других государственных и муниципальных ведомств. Вопросом занимается рабочая группа, в состав которой включены представители аппарата правительства, представители Минфина и других министерств.- Речь идет о передаче вспомогательных услуг коммерческим и некоммерческим организациям, которые будут выбирать централизованно на уровне района, - рассказала РБК-Уфа министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. Мы работаем по трем основным направлениям – питание, транспортные услуги и уборка. Об экономии бюджетных средств речи не идет – мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг. Мы сейчас говорим о систематизации и повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее. Год-два-три, и этот рынок пополнится людьми.Ряд муниципалитетов, например, Уфа уже давно отказались в большинстве школ от самостоятельного приготовления пищи. Завтраки и обеды школьникам готовят централизовано. Эта практика должна распространиться на все районы республики. По данным минфина, предварительно заявки на участие подали около двухсот предприятий всех форм собственности. Пока главная проблема – как довезти еду до отдаленных школ. По расчетам ведомства везти обед более чем за 50 км от райцентра – убыточно.Что касается транспорта, доставку детей до школы планируется передать специализированным транспортным компаниям, в которых водители будут проходить аттестацию и ежедневный медосмотр, а автобусы – диагностику и ремонт. Помимо собственно доставки детей до места учебы и обратно, школьные автобусы должны будут возить детей на экскурсии, в музеи.- Деньги на это и так заложены, просто они рассыпаются в разные места, - говорит Рида Субханкулова.Объем такого «транспортного» рынка оценивается примерно в 600 млн рублей в год. Пока основной претендент на эти средства – «Башавтотранс». Его специалисты совместно с минфином рассчитывают, сколько денег потребуется на один автобус, на одного ребенка. Местами эту отрасль тоже придется субсидировать.Есть в городах и районах республики и опыт перевода на аутсорсинг услуг уборки. Например, услугами частников пользуются многие больницы.Республиканские власти уверены, что в районах появятся предприимчивые люди, которые откроют новые предприятия. В госкомитете по предпринимательству прорабатывается вопрос о поддержке таких стартапов.Главный вопрос, который волнует всех, как будут трудоустраивать несколько десятков тысяч человек?- Мы не предполагаем сокращений. Передавать услугу бизнесу мы будем при условии, что прежние работники перейдут в новые структуры. И при условии, что они соответствуют всем нормам и требованиям. - говорит Рида Субханкулова. - Мы знаем, что есть много ошибок и неточностей. Там могут быть мертвые души, «подснежники», клановость. Все эти вещи будут разрываться, наверняка первое время будут недовольные.Единых сроков перехода на новую систему пока нет, каждый муниципалитет прорабатывает этот вопрос сам, а республиканский Минфин отрабатывает технологии и ищет средства. Как пояснили опрошенные РБК-Уфа руководители образовательных учреждений Уфы, на прошлой неделе они получили уведомление сократить персонал с 1 июля 2017 года. По информации издания, ряд учреждений начнет оптимизационную работу уже с 1 апреля.С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», который открыл доступ к социальной сфере для частного бизнеса. Власти считают, что у людей появился выбор: обслуживаться там, где лучше сервис.Всего в 2016 году объем субсидий для 59 некоммерческих организаций, которым передали услуги по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составил 460 миллионов рублей или 23% от всего бюджета сферы социального обслуживания.- Рентабельность бизнеса в этой сфере, конечно, не очень высока. В среднем, 15%. Но, тем не менее, это стабильный и востребованный бизнес. Потому что, если бизнес будет оказывать качественные услуги, то, несомненно, потребитель сможет выбирать, получать эту услугу у государства или получать эту услугу у частного бизнеса, - рассказывала в интервью РБК-Уфа руководитель центра инноваций социальной сферы республики Башкортостан Ирина Абрамова.Похожий эксперимент реализовали в Янаульском районе Башкирии. В мае 2015 года местная администрация перевела весь технический персонал из штата 55 муниципальных учреждений и самой администрации в специально созданное МАУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений». Как рассказал РБК-Уфа директор учреждения Ильшат Музафаров, в штате работает 360 человек, в процессе реорганизации сократили пять ставок. Предприятие работает по нескольким направлениям – централизованное бухгалтерское обслуживание, услуги техперсонала (сторожа, уборщики, кочегары и др.), а также техническое обслуживание зданий (электрики, сантехники и др).- Выяснилось, что во многих школах и детсадах были свои электрики, но при этом администрация заключала и договор на обслуживание со сторонними организациями. За счет сокращения фонда оплаты труда и отказа от сторонних подрядчиков бюджет ежегодно экономит более 2,2 млн рублей, - рассказывает Ильшат Музафаров. – Кроме того, мы взяли лицензию на проведение противопожарных работ и оказываем услуги как муниципальным, так и частным организациям.В прошлом году город Сибай передал на аутсорсинг услуги стирки из детских садов и школ.- Сначала были недовольные, которые считали, что переход приведет к сокращением. Пока ни одной ставки мы не сократили. Теперь стиркой занимается компания «Здравница Зауралья» - дочерняя структура «Сибайского горно-обогатительного комбината». Сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче функций технического персонала и питания. По этим направлениям планируем проводить среди желающих конкурс, - рассказал РБК-Уфа глава администрации Сибая Халит Сулейманов.Интересный опыт еще с 2005 года практикуется в Чишминском районе Башкирии. Администрация создала специальную мастерскую, которая раз в две недели проводит техосмотр каждого школьного автобуса. Водители официально числятся школьными рабочими. Утром и вечером их проверяет врач. За отказ проходить осмотр – увольнение. Это позволяет не только в надлежащем содержать автобусы и персонал, но и экономить бюджетные ресурсы. У водителей «Башавтотранса» зарплата в районе 24 тысяч рублей, у школьных – 16-19 тысяч.- В 2005 году мы перевели питание всех детей на единый МУП, это позволило повысить качество завтраков и обедов. Например, мы следим, чтобы в продуктах не было пальмового масла и мясо было хорошее, а не самое дешевое, которое даже собаки не стали бы есть, - рассказывает глава Чишминского района Башкирии Флюр Уразметов.