Из школ, детских садов и больниц Башкирии исчезнут все повара, водители и уборщицы

Реформа, начатая еще несколько лет назад, касается в первую очередь школ, больниц, дворцов культуры и других государственных и муниципальных ведомств. Вопросом занимается рабочая группа, в состав которой включены представители аппарата правительства, представители Минфина и других министерств.
- Речь идет о передаче вспомогательных услуг коммерческим и некоммерческим организациям, которые будут выбирать централизованно на уровне района, - рассказала РБК-Уфа министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. Мы работаем по трем основным направлениям – питание, транспортные услуги и уборка. Об экономии бюджетных средств речи не идет – мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг. Мы сейчас говорим о систематизации и повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее. Год-два-три, и этот рынок пополнится людьми.
Ряд муниципалитетов, например, Уфа уже давно отказались в большинстве школ от самостоятельного приготовления пищи. Завтраки и обеды школьникам готовят централизовано. Эта практика должна распространиться на все районы республики. По данным минфина, предварительно заявки на участие подали около двухсот предприятий всех форм собственности. Пока главная проблема – как довезти еду до отдаленных школ. По расчетам ведомства везти обед более чем за 50 км от райцентра – убыточно.
Что касается транспорта, доставку детей до школы планируется передать специализированным транспортным компаниям, в которых водители будут проходить аттестацию и ежедневный медосмотр, а автобусы – диагностику и ремонт. Помимо собственно доставки детей до места учебы и обратно, школьные автобусы должны будут возить детей на экскурсии, в музеи.
- Деньги на это и так заложены, просто они рассыпаются в разные места, - говорит Рида Субханкулова.
Объем такого «транспортного» рынка оценивается примерно в 600 млн рублей в год. Пока основной претендент на эти средства – «Башавтотранс». Его специалисты совместно с минфином рассчитывают, сколько денег потребуется на один автобус, на одного ребенка. Местами эту отрасль тоже придется субсидировать.
Есть в городах и районах республики и опыт перевода на аутсорсинг услуг уборки. Например, услугами частников пользуются многие больницы.
Республиканские власти уверены, что в районах появятся предприимчивые люди, которые откроют новые предприятия. В госкомитете по предпринимательству прорабатывается вопрос о поддержке таких стартапов.
Где трудоустроят людей?
Главный вопрос, который волнует всех, как будут трудоустраивать несколько десятков тысяч человек?
- Мы не предполагаем сокращений. Передавать услугу бизнесу мы будем при условии, что прежние работники перейдут в новые структуры. И при условии, что они соответствуют всем нормам и требованиям. - говорит Рида Субханкулова. - Мы знаем, что есть много ошибок и неточностей. Там могут быть мертвые души, «подснежники», клановость. Все эти вещи будут разрываться, наверняка первое время будут недовольные.
Единых сроков перехода на новую систему пока нет, каждый муниципалитет прорабатывает этот вопрос сам, а республиканский Минфин отрабатывает технологии и ищет средства. Как пояснили опрошенные РБК-Уфа руководители образовательных учреждений Уфы, на прошлой неделе они получили уведомление сократить персонал с 1 июля 2017 года. По информации издания, ряд учреждений начнет оптимизационную работу уже с 1 апреля.
На субсидии социальным НКО выделили 460 млн
С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», который открыл доступ к социальной сфере для частного бизнеса. Власти считают, что у людей появился выбор: обслуживаться там, где лучше сервис.
Всего в 2016 году объем субсидий для 59 некоммерческих организаций, которым передали услуги по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составил 460 миллионов рублей или 23% от всего бюджета сферы социального обслуживания.
- Рентабельность бизнеса в этой сфере, конечно, не очень высока. В среднем, 15%. Но, тем не менее, это стабильный и востребованный бизнес. Потому что, если бизнес будет оказывать качественные услуги, то, несомненно, потребитель сможет выбирать, получать эту услугу у государства или получать эту услугу у частного бизнеса, - рассказывала в интервью РБК-Уфа руководитель центра инноваций социальной сферы республики Башкортостан Ирина Абрамова.
Как в районах Башкирии передавали бизнесу социальные услуги
Похожий эксперимент реализовали в Янаульском районе Башкирии. В мае 2015 года местная администрация перевела весь технический персонал из штата 55 муниципальных учреждений и самой администрации в специально созданное МАУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений». Как рассказал РБК-Уфа директор учреждения Ильшат Музафаров, в штате работает 360 человек, в процессе реорганизации сократили пять ставок. Предприятие работает по нескольким направлениям – централизованное бухгалтерское обслуживание, услуги техперсонала (сторожа, уборщики, кочегары и др.), а также техническое обслуживание зданий (электрики, сантехники и др).
- Выяснилось, что во многих школах и детсадах были свои электрики, но при этом администрация заключала и договор на обслуживание со сторонними организациями. За счет сокращения фонда оплаты труда и отказа от сторонних подрядчиков бюджет ежегодно экономит более 2,2 млн рублей, - рассказывает Ильшат Музафаров. – Кроме того, мы взяли лицензию на проведение противопожарных работ и оказываем услуги как муниципальным, так и частным организациям.
В прошлом году город Сибай передал на аутсорсинг услуги стирки из детских садов и школ.
- Сначала были недовольные, которые считали, что переход приведет к сокращением. Пока ни одной ставки мы не сократили. Теперь стиркой занимается компания «Здравница Зауралья» - дочерняя структура «Сибайского горно-обогатительного комбината». Сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче функций технического персонала и питания. По этим направлениям планируем проводить среди желающих конкурс, - рассказал РБК-Уфа глава администрации Сибая Халит Сулейманов.
Интересный опыт еще с 2005 года практикуется в Чишминском районе Башкирии. Администрация создала специальную мастерскую, которая раз в две недели проводит техосмотр каждого школьного автобуса. Водители официально числятся школьными рабочими. Утром и вечером их проверяет врач. За отказ проходить осмотр – увольнение. Это позволяет не только в надлежащем содержать автобусы и персонал, но и экономить бюджетные ресурсы. У водителей «Башавтотранса» зарплата в районе 24 тысяч рублей, у школьных – 16-19 тысяч.
- В 2005 году мы перевели питание всех детей на единый МУП, это позволило повысить качество завтраков и обедов. Например, мы следим, чтобы в продуктах не было пальмового масла и мясо было хорошее, а не самое дешевое, которое даже собаки не стали бы есть, - рассказывает глава Чишминского района Башкирии Флюр Уразметов.