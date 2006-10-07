В Мишкино прошло итоговое собрание филиала Дома дружбы народов РБ Марийского ИКЦ

В. КАМИЛЯНОВ

Своё мнение о работе Марийского ИКЦ высказали глава сельского поселения Камеевский сельсовет Г. Байдимиров, глава сельского поселения Ирсаевский сельсвет А. Андриянова и другие. Работа историко-культурного центра была признана удовлетворительной. Несмотря на многие трудности, в 2016 году по инициативе ИКЦ было проведено немало полезных и нужных мероприятий. Например, встреча марийских картов, моление «Кюсо кумалтыш», театрализованное представление «Маска пайрем» («Медвежий праздник»).Вторая часть мероприятия была посвящена вопросам сохранения и развития марийской традиционной религии. Марийский народ является одним из немногих народов Европы, сохранивших свою древнюю традиционную религию. Обычаи, обряды, предания, заговоры и мифы народа мари имеют, не только культурную, но и огромную научную ценность. На первый взгляд, верования мари целиком состоят из заимствований от соседних народов. Например, у тюркских народов до принятия ими ислама, вернее, из тенгрианства, заимствованы такие понятия, как «Керемет» (Родовой дух-хранитель), Пиямбар (посредник между Богом и людьми), сукчо («ангел»), из мусульманства заимствованы Азырен (ангел-смерти), Киямат (Владыка загробного мира). Под влиянием христианства изменилось время проведения марийских обрядовых праздников, порой менялись и их названия — марийское «Семык» произошло от русского слова «семик». Но народ мари, принимая новых божеств, никогда не отказывался от старых богов и верований. Так в культуре и верованиях народа сохранились божества, обряды и обычаи очень далёких времён — времён загадочного матриархата. Например, мари до сих пор помнят верховную богиню неба. Пылгом, хотя уже главным своим богом считают Юмо. Имя же самого Юмо (у горных мари — Йымы) созвучно индоарийскому божеству Яме и индоиранскому божеству Йиме. Да и марийские песни и молитвы по смыслу очень похожи на гимны из священной книги древних индоариев «Ригведы». Если из марийской традиционной религии на время убрать тенгрианские и более поздние заимствования, мы увидим, можно сказать, классический пантеон древних индоевропейских богов, который во многом очень схож с древнерусским языческим пантеоном. Русский Даждьбог аналогичен марийскому Мер Юмо, Род — Кугу Илыш Шочын, Перун — Волгенче Юмо, Велес — Йомшенер… Похожим образом располагались древнерусские капища и марийские святые рощи. Например, капища Перуна находились на возвышенности, Велеса — у реки, иногда возле родников. Удивительно, но похожий рисунок можно увидеть рядом с селом Мишкино. Одна из священных рощ деревни Ирсаево находится возле пруда на низменности, другая священная дубрава («Тумер») — на возвышенности, недалеко от асфальтного завода. Если сюда добавить, что деревом Перуна как раз был дуб, мы увидим удивительное совпадение. Поэтому, на мой взгляд, в сохранении марийской культуры и традиционной религии должны быть заинтересованы не только марийцы, но в равной степени и русские, татары, башкиры… Ведь мари до сих пор хранят не только свои традиции и обряды, но и частицу их древней культуры. Кто знает, может быть придёт время, и к нам в район, как в заповедный уголок сохранившего связь с древностью мира, будут приезжать люди не только со всей России, но и со всего мира. Но для этого нам нужно сделать очень и очень многое. И в первую очередь — облагородить местные священные рощи.Радует то, что над этим в последнее время начало задумываться всё больше и больше людей. Недавно в районную газету пришло письмо от ведущего библиографа сектора по обслуживанию этнической группы мари Республики Башкортостан, члена совета молодежи при Совете муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан И. Айбердиной. Письмо было опубликовано и услышано, как населением района, так и историко-культурным центром. На заседание была приглашена и сама И. Айбердина. Она ещё раз прочитала перед собравшимися своё письмо и выразила надежду, что необходимые меры, направленные на сохранение и облагораживание священных рощ, в первую очередь, рощи возле села Мишкино, будут приняты.С поддержкой её инициативы выступили местные общественные деятели С. Новиков и Р. Ялаева.Затем слово было дано главе администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаеву. Он целиком согласился с просьбой И. Айбердиной и обещал во всём содействовать в этом благородном деле.Также был поднят вопрос о регистрации общины марийской традиционной религии в селе Мишкино. Времена меняются, если раньше, чтобы быть членом традиционной общины не нужно было никаких документов, то сейчас незарегистрированная община юридически считается несуществующей. В этом отношении марийцы Мишкинского района сильно отстали не только от жителей республики Марий Эл, но и от других районов Башкирии.Связь с древностью нужно сохранить, чтобы у нас не было печальное будущее. Это общее дело не только представителей народа мари, но всех неравнодушных к нашей общей истории жителей района, поэтому на собрании было решено организовать добровольный сбор средств на облагораживание священных рощ и регистрацию местной общины марийской традиционной религии. В ближайшее время было решено также провести благотворительный концерт.Напоследок собравшиеся решили обратиться к населению района с просьбой — помочь в благородном и нужном для всего населения района деле.