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    В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

    slavin Вчера, 15:01195Общество
    В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
    В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС России по РБ информирует, что 14 февраля ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с с сильными порывами — до 20 м/с. На отдельных участках трасс ухудшение видимости до 500-1000 метров.

    При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

    При скачках напряжения электросети нужно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.
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