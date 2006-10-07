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    Почему хирурги носят только зеленую и синюю форму

    slavin Сегодня, 09:21158Общество, Это интересно
    Почему хирурги носят только зеленую и синюю форму
    Вы когда-нибудь задумывались, почему врачи в операционной носят форму зеленого или синего цветов, но не белого? Оказалось, что от такой маленькой детали может зависеть успех операции.

    Изначально вся одежда медиков была белого цвета, пока в 1914 году один влиятельный врач не отказался от этой формы в пользу зеленой, а затем и синей. Дело в том, что кристально белый цвет может на несколько мгновений ослепить хирурга, если он переведет взгляд с темного цвета крови на халаты коллег. То же самое мы испытываем, выйдя из дома на улицу и посмотрев на снег в солнечный день.

    Но почему форма врачей в операционной все-таки синяя и зеленая, а не фиолетовая или желтая? Дело в том, что зеленый и синий в цветовом спектре являются противоположными красному, а во время операции хирурги непрерывно смотрят именно на красную кровь.

    Таким образом, форма зеленого и синего цветов не только стимулирует зоркость глаз врачей, но и делает их более восприимчивыми к оттенкам красного. А следовательно, и к нюансам человеческой анатомии, что значительно уменьшает вероятность ошибки во время операции.
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