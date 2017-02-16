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    В Башкирии жители деревни попросили возобновить платную очистку дороги

    slavin 16-02-2017, 12:50323Общество
    В Башкирии жители деревни попросили возобновить платную очистку дороги
    В Мишкинском районе получила продолжение история с предпринимателем. Мужчина самостоятельно чистил 3-километровую дорогу из деревни Байтурово в Благовещенский район. На выезде из деревни он установил шлагбаум и требовал с водителей 150 рублей за проезд.

    Местные жители, недовольные этим, пожаловались на предпринимателя в прокуратуру, и вскоре незаконный бизнес закрыли. Однако проблема только усугубилась — дорогу теперь совсем замело, а другой путь из деревни длиннее на несколько десятков километров.

    Через некоторое время люди поняли, что ездить по короткой дороге, пусть даже и за деньги, им гораздо выгоднее. Тогда местные жители устроили собрание, на котором попросили предпринимателя снова заняться очисткой дороги. Они даже собрали деньги в качестве оплаты труда, сообщает Vesti.ru.

    Сейчас мужчина с помощью своей техники снова занимается уборкой снега. Вскоре предпринимателя ожидает суд, который решит, насколько законны его действия.

    Между тем история дошла и до местных чиновников. В администрации Мишкинского района пояснили, что власти не имеют права выделять деньги на чистку дороги, так как официально она не существует — на карте на месте дороги находится поле.

    Однако после многочисленных публикаций в прессе власти обоих районов, которые соединяет дорога, решили ее “узаконить” — построить настоящую дорогу, за которой местным жителям уже следить не придется. Как скоро будут выполнены эти планы, пока неизвестно.
    Источник: Говорит Уфа

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