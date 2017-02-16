В научно-исследовательских достижениях Нефтекамского филиала БГУ немало заслуг мишкинских студентов

Елена БУДЬКО

В годы студенчества желание узнать как можно больше проявляется наиболее ярко. Юношеский максимализм, любопытство и стремление к истине становятся реальным стимулом исследовательской деятельности. Многие выпускники школ продолжают свое обучение, не выезжая за пределы региона. Этому способствует мощная научная база, квалифицированные преподаватели, наличие общежитий. У вузов возможности велики: некоторые из них предлагают программы обмена с зарубежными вузами, другие предоставляют уникальные возможности, включая наличие собственного спутника, которым можно управлять, и аппаратуру для прямой связи с космонавтами. Большинство башкирских вузов работает в тесной взаимосвязи с ведущими предприятиями региона, готовя выпускников по востребованным специальностям.Студенты из Мишкинского района тоже обучаются во многих вузах страны и, как большинство своих сверстников, уделяют предельное внимание освоению наук.В Нефтекамском филиале Башкирского государственного университета мишкинцев тоже немало и многие из них добиваются значимых достижений.Например, в 2015 году во Всероссийском конкурсе «Эко-юрист» (г. Санкт-Петербург) Альфия Сафарова стала призером. 2016 год тоже стал благоприятным. На Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» (г. Нефтекамск) работа Надежды Кошиевой заняла первое место, а на XIV юридическом брейн-ринге среди студентов-юристов высших и средних специальных учебных заведений Республики Башкортостан (г. Уфа) Татьяна Александрова и Альфия Сафарова завоевали вторые места.В 2016 году студентами под руководством преподавателей опубликовано 233 научные статьи, также они приняли участие в 15 конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного уровней. Вуз выступил организатором пяти всероссийских конференций, самой масштабной из которых стала конференция «Современное общество: наука, техника, образование» с международным участием. Студенты получили возможность познакомиться с результатами научных исследований 470 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Севастополя и других городов нашей страны. Международный статус научному форуму придали исследования ученых из Германии, Казахстана, Белоруссии и Украины.Около 300 студентов в 2016 году за заслуги в научно-исследовательской деятельности отмечены медалями, грамотами и дипломами. И я уверена, что каждое достижение студентов из Мишкинского района РБ станет прочной основой деятельности будущего профессионала своего дела, патриота и гражданина нашей страны, так как наука будущего — это наука молодых.