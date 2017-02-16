В научно-исследовательских достижениях Нефтекамского филиала БГУ немало заслуг мишкинских студентов

В годы студенчества желание узнать как можно больше проявляется наиболее ярко. Юношеский максимализм, любопытство и стремление к истине становятся реальным стимулом исследовательской деятельности. Многие выпускники школ продолжают свое обучение, не выезжая за пределы региона. Этому способствует мощная научная база, квалифицированные преподаватели, наличие общежитий. У вузов возможности велики: некоторые из них предлагают программы обмена с зарубежными вузами, другие предоставляют уникальные возможности, включая наличие собственного спутника, которым можно управлять, и аппаратуру для прямой связи с космонавтами. Большинство башкирских вузов работает в тесной взаимосвязи с ведущими предприятиями региона, готовя выпускников по востребованным специальностям.
Студенты из Мишкинского района тоже обучаются во многих вузах страны и, как большинство своих сверстников, уделяют предельное внимание освоению наук.
В Нефтекамском филиале Башкирского государственного университета мишкинцев тоже немало и многие из них добиваются значимых достижений.
Например, в 2015 году во Всероссийском конкурсе «Эко-юрист» (г. Санкт-Петербург) Альфия Сафарова стала призером. 2016 год тоже стал благоприятным. На Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» (г. Нефтекамск) работа Надежды Кошиевой заняла первое место, а на XIV юридическом брейн-ринге среди студентов-юристов высших и средних специальных учебных заведений Республики Башкортостан (г. Уфа) Татьяна Александрова и Альфия Сафарова завоевали вторые места.
В 2016 году студентами под руководством преподавателей опубликовано 233 научные статьи, также они приняли участие в 15 конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного уровней. Вуз выступил организатором пяти всероссийских конференций, самой масштабной из которых стала конференция «Современное общество: наука, техника, образование» с международным участием. Студенты получили возможность познакомиться с результатами научных исследований 470 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Севастополя и других городов нашей страны. Международный статус научному форуму придали исследования ученых из Германии, Казахстана, Белоруссии и Украины.
Около 300 студентов в 2016 году за заслуги в научно-исследовательской деятельности отмечены медалями, грамотами и дипломами. И я уверена, что каждое достижение студентов из Мишкинского района РБ станет прочной основой деятельности будущего профессионала своего дела, патриота и гражданина нашей страны, так как наука будущего — это наука молодых.