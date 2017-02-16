Команда КВН Мишкинского района стала победителем в финале конкурса КВН «Безопасная дорога детства»

В. Адыева, учитель русского языка и литературы, ЗДВР МБОУ СОШ № 2 села Мишкино

По инициативе заместителя начальника отдела пропаганды дорожного движения Управления ГИБДД по РБ подполковника полиции Светланы Асяновой и Розы Зайнашевой, ранее работавшей главным специалистом-экспертом отдела организации оздоровления и отдыха, воспитания и дополнительного образования детей МО РБ, вот уже 17 лет ребята по всей республике соревнуются в смекалке и находчивости, пропагандируя соблюдение правил дорожного движения через агитационные и игровые формы деятельности.Ключевая тема выступлений — экологическая, так как 2017 год Указом Президента РФ объявлен Годом экологии. В финале участвовали команды знатоков ПДД из 15 городов и 20 районов республики.Третий год подряд наш район представляет команда «Аномалия» (МБОУ СОШ № 2) под руководством учителя русского языка и литературы, ЗДВР В. Адыевой. Несмотря на то, что каждый год состав участников «Аномалии» меняется (постоянным остается лишь капитан — Динар Бариев), ребята занимают первые места в зональных этапах игр, обеспечивая себе участие в финале.В этом году наша команда в составе Динара Бариева (8 б класс), Марселя Мукимова, Дарьи Александровой, Софьи Шамратовой, Азалии Фархиевой (8 а класс) и оператора выступлений Нияза Адыева (9 а класс) выиграла гран-при в городе Нефтекамске, обойдя 8 районов северо-западной зоны.Команды состязались в остроумии и шутках, активно пропагандировали правила дорожного движения, на протяжении всей игры ребятам пришлось серьезно побороться, продемонстрировав на сцене веселые истории в трех испытаниях: приветствие на тему «Экологическое вождение — дорожных проблем решение», в конкурсе капитанов «На каждого в авто — по одному ремню» и домашнее задание на тему «Лучше ездить по дороге, соблюдая ПДД!». По результатам всех этапов игры команда «Аномалия» стала победителем среди 20 районов Башкортостана.На закрытие финала КВН «Безопасная дорога детства» приехал начальник ГИБДД Республики Башкортостан Динар Гильмутдинов, он поблагодарил ребят и их руководителей за активное участие в играх КВН и в пропаганде ПДД.Победа ребят стала результатом труда не только руководителя команды В. Адыевой и самих членов команды, но и тех, кто оказывал им помощь. В этом году консультантом по актерскому мастерству стал Марсель Салимов, певец, звукооператор РДК, самый обаятельный КВНщик села Мишкино.Любой конкурс — это не только выступление, это еще и финансовые вопросы, документация. Ежегодно оказывает содействие нашей команде в решении этих вопросов методист МКУ ОО С. Исмагилова. Государственный инспектор БДД ОГИБДД отдела МВД России по Мишкинскому району Республики Башкортостан Р. Исмагилов сопровождает команду, обеспечивая безопасность в дороге. От всей души мы, команда «Аномалия» и ее руководитель, благодарим всех за оказанную помощь и поддержку.