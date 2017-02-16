18 февраля наша мама, бабушка, любимая жена Тамара Муртазина отмечает 60-летний юбилей

Твоя любящая дочь Ильвира

18 февраля у нашей мамы, бабушки Тамары Нуримановны Муртазиной юбилей. В свои 60 лет она остается сильной духом, красивой и каждым своим поступком несет радость другим.Она родилась в деревне Уразаево Караидельского района. После окончания восьмилетней школы продолжила учебу в деревне Подлубово. Осенью начала работать в Новотроицкой участковой больнице поваром. У нее было большое желание учиться дальше и получить образование. В 1975 году поступила в Уфимский библиотечный техникум.Мама с задором принялась за работу по выбранной профессии — библиотекарем. Очень тепло встретила ее директор Мишкинской центральной библиотеки Татьяна Егоровна Доманина. Маме был доверен очень ответственный отдел библиотечной работы. Она стала заведующей отделом нестационарной формы обслуживания населения. А это значит — пропагандировать литературу в предприятиях и учреждениях села Мишкино, встречаться с людьми, проводить беседы, устные журналы и многое другое. Веселой, жизнерадостной, общительной Тамаре все это было по плечу.В первые годы работы ей пришлось многому учиться. Тогда сформировалось ее жизненное кредо: раз надо — значит надо, и уж если делать, то делать на «отлично». Она следует этому всегда. К любой работе она подходила творчески, вносила в нее частичку своей души. Авторитет Тамары Нуримановны признан всеми.С 2001 года и до выхода на заслуженный отдых она проработала заведующей сектором по обслуживанию этнической группы мари РБ.Она мастер своего дела и всегда находила ответы на все вопросы, легко контактировала с людьми, прекрасно ориентировалась в книжных фондах, эмоционально и интересно проводила мероприятия, выступая перед различной аудиторией, принимала активное участие в организации и проведении мероприятий районного и республиканского масштабов. Награждена многими дипломами, почетными грамотами нашего района, республики Башкортостан и Марий Эл. В сентябре 2007 года в дни празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства за большой вклад в сохранение и развитие традиций и культуры марийского народа Тамара Нуримановна награждена Почетной грамотой Министерства культуры РБ.Спутника своей жизни — скромного, доброго парня Хариса Муртазина встретила среди своих читателей. В мае 1978 года в ее судьбе произошло радостное событие — вышла замуж за любимого человека. И вот уже 39 лет Тамара Нуримановна и Харис Хатипович Муртазины вместе. У нее любящая и дружная семья. С супругом Харисом воспитали троих детей. Сыновья Марат и Альберт живут и работают в городе Уфе. У Тамары Нуримановны две замечательные снохи: Римма и Татьяна и шесть внуков Марсель, Павел, Диана, Тимур, Артур и Алиса. Я, дочь Ильвира, пошла по стопам мамы, выбрала профессию библиотекаря (закончила Челябинскую академию культуры и искусств), сейчас работаю в краеведческой библиотеке библиографом сектора по работе с этнической группы мари РБ.Наша мама, как человек активный и энергичный, всегда участвовала в общественных мероприятиях: художественной самодеятельности, спортивных состязаниях и субботниках. На заслуженном отдыхе ветеран труда не сидит на месте. Она является председателем первичной ветеранской организации Центральной районной библиотеки. Также участвует в общественной жизни района. Составляет древо рода Муртазиных, воспитывает и заботится о своих внуках.Тамара Нуримановна не только отличный профессионал, знаток своего дела, она — замечательная хранительница домашнего очага. В уютном доме Муртазиных всегда царят уют и душевный покой. Ее цветы восхищают глаз своей красотой не только в доме, но и на приусадебном участке. Мама не только прирожденный цветовод, но и замечательная рукодельница. В молодости она своими руками шила марийские платья и украшала их. Сейчас же в свободное время она прядет и вяжет всем своим детям и внукам. Никто не остается без подарка.Жизнь супругов в постоянном движении. Все они успевают: внуков посмотреть, за домом проследить, уют создать.Милая мамочка! Тебе исполняется 60 лет, великая дата, достойная огромного уважения. Все эти годы ты была рядом с нами, помогала в трудную минуту, за что мы безмерно тебя ценим. Твоя любовь грела нас в самые сложные моменты нашей жизни, мы всегда знали, что нас любит родной человек, хотя вокруг перевернулся весь привычный мир. Мамочка, мы знаем, ты очень не хочешь стареть, ты по-прежнему жизнерадостна, весела и красива. Мы очень любим тебя и желаем тебе огромного здоровья, чтобы прожить ещё много- много лет!