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    Валентина Аптиева из Ирсаево и на пенсии остается верна профессии учителя

    slavin 16-02-2017, 14:55170Общество
    Валентина Аптиева из Ирсаево и на пенсии остается верна профессии учителя
    В родной Ирсаевской школе Валентина Ахметзяновна проработала учительницей начальных классов почти 40 лет. Как известно, эта профессия требует, чтобы педагог умел все. Помимо педагогического мастерства, еще важно быть творческой личностью. Вот и старалась она быть и искусным кулинаром, и рукодельницей и цветоводом. Всему, что умела сама, учила и детей.

    У Валентины Ахметзяновны пятеро детей и одиннадцать внуков. Одна дочь проживает в селе Мишкино, а остальные обосновались в родной деревне. Вот и прибегают к бабушке внуки — кому-то нужно поделку в садик смастерить, кому-то маме на 8 Марта подарок своими руками сделать, а кто-то –просто поиграть. Как опытный педагог и бабушка, Валентина Ахметзяновна с малых лет приучает внуков совмещать полезное с приятным, поэтому ее внуки и внучки умеют многое.

    — Ну, как не поможешь, если внуки просят, — говорит она, — ведь они думают, что я все умею. Поэтому тому, чего не умею делать, учусь. Мне всегда нравилось осваивать что-то новое. Люблю вязать, занимаюсь цветоводством, с удовольствием готовлю, ведь это для детей и внуков.

    Видно, что каждое дело Валентина Ахметзяновна делает с душой и творческим подходом. Вот уже несколько лет подряд рядом с ее домом в преддверии Нового года появляются ледовые фигурки. Дед Мороз и Снегурочка — постоянные персонажи, а вот Маша и Медведь в этом году появились впервые.

    — Как только снег ложится, прибегают внуки и начинают спрашивать, какие фигурки будем лепить в этом году. Нынче вот такая детская площадка получилась, а вот на следующий год уже Смешариков заказали.

    Удивительные фигурки и ледяная горка за ними притягивают детвору со всей деревни — здесь интересно и весело. Валентина Ахметзяновна с удовольствием наблюдает за шумной детворой, бывает, сама организовывает игры. Активная и жизнерадостная женщина молода душой — она и на лыжах бегает, и в хоре хочет начать петь, а еще занимается рукоделием, рисованием. В общем, без дела сидеть не умеет.
    Фирдаус Кадикова
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    Метки: Ирсаево

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