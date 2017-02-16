Валентина Аптиева из Ирсаево и на пенсии остается верна профессии учителя

Фирдаус Кадикова

У Валентины Ахметзяновны пятеро детей и одиннадцать внуков. Одна дочь проживает в селе Мишкино, а остальные обосновались в родной деревне. Вот и прибегают к бабушке внуки — кому-то нужно поделку в садик смастерить, кому-то маме на 8 Марта подарок своими руками сделать, а кто-то –просто поиграть. Как опытный педагог и бабушка, Валентина Ахметзяновна с малых лет приучает внуков совмещать полезное с приятным, поэтому ее внуки и внучки умеют многое.— Ну, как не поможешь, если внуки просят, — говорит она, — ведь они думают, что я все умею. Поэтому тому, чего не умею делать, учусь. Мне всегда нравилось осваивать что-то новое. Люблю вязать, занимаюсь цветоводством, с удовольствием готовлю, ведь это для детей и внуков.Видно, что каждое дело Валентина Ахметзяновна делает с душой и творческим подходом. Вот уже несколько лет подряд рядом с ее домом в преддверии Нового года появляются ледовые фигурки. Дед Мороз и Снегурочка — постоянные персонажи, а вот Маша и Медведь в этом году появились впервые.— Как только снег ложится, прибегают внуки и начинают спрашивать, какие фигурки будем лепить в этом году. Нынче вот такая детская площадка получилась, а вот на следующий год уже Смешариков заказали.Удивительные фигурки и ледяная горка за ними притягивают детвору со всей деревни — здесь интересно и весело. Валентина Ахметзяновна с удовольствием наблюдает за шумной детворой, бывает, сама организовывает игры. Активная и жизнерадостная женщина молода душой — она и на лыжах бегает, и в хоре хочет начать петь, а еще занимается рукоделием, рисованием. В общем, без дела сидеть не умеет.