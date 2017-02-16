Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Доступна ли «Доступная среда?» в Мишкинской районной больнице

    slavin 16-02-2017, 14:56217Общество, Здравоохранение
    Доступна ли «Доступная среда?» в Мишкинской районной больнице
    Члены Общественного совета при администрации МР Мишкинский район посетили Мишкинскую районную больницу

    На прошлой неделе за круглым столом члены Общественного совета при администрации МР Мишкинский район подвели итоги своей деятельности, создали рабочую группу по общественному контролю, в которую вошли как члены Общественного совета, так и привлеченные эксперты, наметили планы на будущее.

    На следующий день члены Общественного совета посетили Мишкинскую районную больницу с целью осуществления мониторинга учреждений здравоохранения в части, касающейся обеспечения условий их доступности для людей с ограниченными возможностями. Такая работа по инициативе Общественной палаты РБ проводится во всех муниципалитетах региона.

    В ходе рейда совместно с представителями медучреждения были проверены здания поликлиники, хирургического, терапевтического корпусов Мишкинской центральной районной больницы. При оценке работы использовались критерии из «Методических рекомендаций по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры»: ДПВ — доступно полностью всем, ДПИ — доступно полностью избирательно, ДЧВ — доступно частично всем, ДЧИ — доступно частично избирательно, ДУ — доступно условно, ВНД — временно недоступно.

    Здания ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ расположены на одной территории, которая доступна полностью всем (заасфальтированный ровный участок без лестниц и возвышений), имеются автостоянка и парковка, отведены места для инвалидов. Из всех посещенных объектов только здание хирургического корпуса, введенное в эксплуатацию в 2015 году, еще на этапе разработки проектно-сметной документации соответствовало требованиям по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сооружен пандус, действует лифт. Но все же ряд функциональных зон (туалетная, душевая/ванная комнаты) доступны полностью избирательно, так как не оборудованы поручнями для инвалидов-колясочников, система информации на объекте оборудована визуальными средствами (недоступна инвалидам по зрению), отсутствуют акустические и тактильные средства. Другие здания введены в эксплуатацию в 80–90-х годах прошлого столетия, поэтому условия доступности достигались путем создания дополнительных элементов. Основные функционально-планировочные элементы здания поликлиники и терапевтического корпуса доступны полностью всем или доступны полностью избирательно. Пандус у входа в здание поликлиники доступен условно в связи с тем, что он не соответствует требованиям СанПиНа (отсутствуют двухуровневые поручни, противоскользящее покрытие, не соответствуют требованиям уклон, длина). Пандус у входа в здание терапевтического корпуса не оборудован. Поскольку оба здания относительно старые, лифты (подъемники) отсутствуют. Инвалидов-колясочников доставляют на верхние этажи на носилках. Система информации на объектах оборудована визуальными средствами (недоступна инвалидам по зрению), отсутствуют акустические и тактильные средства.

    Результаты мониторинга были обсуждены на совещании в присутствии главного врача ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ И. Абзалтдинова, даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В средней школе № 2 села Мишкино приступили к реализации государственной пр ...
      В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни Правительством Российской Федерации 17 марта 2011 года было принято Постановление № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы».
    • В Мишкино прошло заседание общественного совета МВД РБ
      В конце марта прошло заседание общественного совета МВД РБ, в котором приняли участие председатели и заместители общественных Советов районов республики.
    • Ввод в строй хирургического корпуса в селе Мишкино отодвинут на третий кв ...
      На строительной площадке всё ещё строящегося хирургического корпуса вновь затишье. Подрядчик ООО «УДСП» (Уфимское дорожно-строительное предприятие), который должен заниматься наружными работами (водопровод, канализация, теплотрасса, благоустройство территории, тёплый переход из терапевтического корпуса в новое здание, установление новой модульной котельни), и субподрядчик ГП «Башстройсервис», который должен завершить внутреннюю отделку, ждут финансирования.
    • Центр паралимпийского спорта в селе Мишкино грозит превратиться в долгостро ...
      Сегодня в Уфе депутаты вместе с руководителями самых разных ведомств собрались для того, чтобы обсудить судьбу уникального объекта. Комплекс должен создать условия для подготовки спортсменов-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Оставалось достроить совсем чуть-чуть, когда работы были приостановлены.
    • В Мишкино прошли учения по гражданской обороне
      В рамках проведения месячника Гражданской обороны на территории Мишкинской центральной районной больницы проведен ряд теоретических и практических занятий по отработке действий медицинского персонала и пациентов при возникновении условного пожара в здании поликлиники на 250 посещений в смену.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus