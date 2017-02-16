Доступна ли «Доступная среда?» в Мишкинской районной больнице

Алена ГРИГОРЬЕВА

На прошлой неделе за круглым столом члены Общественного совета при администрации МР Мишкинский район подвели итоги своей деятельности, создали рабочую группу по общественному контролю, в которую вошли как члены Общественного совета, так и привлеченные эксперты, наметили планы на будущее.На следующий день члены Общественного совета посетили Мишкинскую районную больницу с целью осуществления мониторинга учреждений здравоохранения в части, касающейся обеспечения условий их доступности для людей с ограниченными возможностями. Такая работа по инициативе Общественной палаты РБ проводится во всех муниципалитетах региона.В ходе рейда совместно с представителями медучреждения были проверены здания поликлиники, хирургического, терапевтического корпусов Мишкинской центральной районной больницы. При оценке работы использовались критерии из «Методических рекомендаций по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры»: ДПВ — доступно полностью всем, ДПИ — доступно полностью избирательно, ДЧВ — доступно частично всем, ДЧИ — доступно частично избирательно, ДУ — доступно условно, ВНД — временно недоступно.Здания ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ расположены на одной территории, которая доступна полностью всем (заасфальтированный ровный участок без лестниц и возвышений), имеются автостоянка и парковка, отведены места для инвалидов. Из всех посещенных объектов только здание хирургического корпуса, введенное в эксплуатацию в 2015 году, еще на этапе разработки проектно-сметной документации соответствовало требованиям по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сооружен пандус, действует лифт. Но все же ряд функциональных зон (туалетная, душевая/ванная комнаты) доступны полностью избирательно, так как не оборудованы поручнями для инвалидов-колясочников, система информации на объекте оборудована визуальными средствами (недоступна инвалидам по зрению), отсутствуют акустические и тактильные средства. Другие здания введены в эксплуатацию в 80–90-х годах прошлого столетия, поэтому условия доступности достигались путем создания дополнительных элементов. Основные функционально-планировочные элементы здания поликлиники и терапевтического корпуса доступны полностью всем или доступны полностью избирательно. Пандус у входа в здание поликлиники доступен условно в связи с тем, что он не соответствует требованиям СанПиНа (отсутствуют двухуровневые поручни, противоскользящее покрытие, не соответствуют требованиям уклон, длина). Пандус у входа в здание терапевтического корпуса не оборудован. Поскольку оба здания относительно старые, лифты (подъемники) отсутствуют. Инвалидов-колясочников доставляют на верхние этажи на носилках. Система информации на объектах оборудована визуальными средствами (недоступна инвалидам по зрению), отсутствуют акустические и тактильные средства.Результаты мониторинга были обсуждены на совещании в присутствии главного врача ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ И. Абзалтдинова, даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.