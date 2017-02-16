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    В Мишкинском районе пройдет конкурс «Мисс Мишкино-2017»

    slavin 16-02-2017, 14:57332Общество, Культура
    В Мишкинском районе пройдет конкурс «Мисс Мишкино-2017»
    3 марта в РДК села Мишкино пройдет конкурс среди молодых жительниц района

    Учредителями конкурса, организованного в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов молодых жительниц Мишкинского района, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей, являются РДК, отдел молодежи и администрация муниципального района Мишкинский район РБ.

    К участию в конкурсе приглашаются девушки, проживающие в Мишкинском районе, в возрасте от 16 до 35 лет (включительно).

    Претенденткам необходимо предоставить заявку до 1 марта 2017 года по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 112, районный Дворец культуры или по электронному адресу: metod_mishkino@mail.ru

    В программу мероприятия включены конкурс визиток, «Творческий конкурс» (танец, песня, актерское мастерство, художественное слово), интеллектуальный конкурс, «Дефиле в вечерних платьях».

    Домашнее задание: представить блюдо (салат, торт, выпечку и т. п.), посвященное Году экологии.

    Кроме вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет конкурса по своему усмотрению может изменять или добавлять конкурсные позиции.

    По итогам конкурса будут определены «Мисс Мишкино-2017», обладательница титула «Мисс Зрительских симпатий», призеры конкурса.

    Оргкомитет будет определять победительниц и в дополнительных номинациях.
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