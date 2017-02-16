В Мишкинском районе пройдет конкурс «Мисс Мишкино-2017»

3 марта в РДК села Мишкино пройдет конкурс среди молодых жительниц района



Учредителями конкурса, организованного в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов молодых жительниц Мишкинского района, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей, являются РДК, отдел молодежи и администрация муниципального района Мишкинский район РБ.



К участию в конкурсе приглашаются девушки, проживающие в Мишкинском районе, в возрасте от 16 до 35 лет (включительно).



Претенденткам необходимо предоставить заявку до 1 марта 2017 года по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 112, районный Дворец культуры или по электронному адресу: metod_mishkino@mail.ru



В программу мероприятия включены конкурс визиток, «Творческий конкурс» (танец, песня, актерское мастерство, художественное слово), интеллектуальный конкурс, «Дефиле в вечерних платьях».



Домашнее задание: представить блюдо (салат, торт, выпечку и т. п.), посвященное Году экологии.



Кроме вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет конкурса по своему усмотрению может изменять или добавлять конкурсные позиции.



По итогам конкурса будут определены «Мисс Мишкино-2017», обладательница титула «Мисс Зрительских симпатий», призеры конкурса.



Оргкомитет будет определять победительниц и в дополнительных номинациях.

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