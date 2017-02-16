В Мишкинском районе прошла встреча участников боевых действий в Афганистане

Венера Аглямова

Встретиться в канун этой памятной даты с боевыми товарищами стало доброй традицией.Представители северной зоны каждый год собираются в том или ином районе, участвуют в патриотических мероприятиях и военно-спортивных состязаниях. В этом году боевое братство афганцев из Аскинского, Караидельского, Балтачевского, Бураевского, Татышлинского, Бирского, Мишкинского районов встретилось на нашей мишкинской земле.В рамках конкурса воины-афганцы участвовали в митинге, посвященном 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Возле памятника собрались участники боевых действий, их родные и близкие, обучающиеся школ райцентра, представители администрации района. Историю этих кровопролитных войн, затянувшихся на бесконечные 10 лет, рассказал военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев. Со словами скорби и благодарности в адрес воинов-афганцев выступили управляющий делами администрации Р. Сафин, член президиума районного совета ветеранов М. Ханов, председатель районного совета участников бое- вых действий в Афганистане В. Фатхинуров.Мероприятия продолжились в ФОКе «Тазалык», где команды состязались в пяти видах спорта: стрельба, бросок мяча в корзину, разборка и сборка автомата, армрестлинг и перетягивание каната.До начала состязаний перед присутствующими с приветственным словом выступила председатель комитета по делам молодежи О. Биктубаева.О работе центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» рассказал директор центра В. Князев.— Занятия в центре дают ребятам те навыки, которые им понадобятся во время службы в армии, — сказал в своем выступлении Вячеслав Айгушевич, — и мы твердо можем сказать, что из них вырастут настоящие защитники Отечества, продолжатели традиций воинов-интернационалистов.Показательные выступления туристов и каратистов стали ярким подтверждением слов их наставника.Затем юные спортсмены передали эстафетную палочку самим воинам-интернационалистам.Председатель жюри соревнований Р. Ямаев ознакомил участников с программой состязаний и представил судейскую коллегию.Команды соревновались в меткости (стрельба), точности (бросок мяча в корзину), скорости (разборка и сборка автомата), силе (армрестлинг) и единстве (перетягивание каната). С первых минут соревнований упорная борьба завязалась между мишкинцами, бирянами и балтачевцами. В итоге они и поделили первые три призовых места. Мишкинцы, как истинные хозяева «поля сражений», показали «кто в доме хозяин» и завоевали первое призовое место, золотая середина у балтачевцев, замкнули тройку призеров биряне, татышлинцы отличились в номинации «Самая меткая команда», аскинцы, стоящие друг за друга горой, стали номинантами «Самая сплоченная команда», караидельцам грамота досталась в номинации «За волю к победе».Работники районного Дворца культуры, принимавшие гостей последними, представили им обширную культурную программу, где причудливо переплетались песни и танцы на военную тематику.Минутой молчания вспомнили присутствующие память воинов-земляков Анатолия Илинбаева, Вячеслава Муртазина, Валерия Яметова, погибших, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане.Живой отклик в душе у афганцев вызвали выступления юных артистов детского образцово-вокального ансамбля «Ладушки» и танцевального ансамбля детской школы искусств. Бурными аплодисментами сопровождались песни в исполнении Н. Ивановой, вокального ансамбля «Березка», народного хора Дворца культуры.С ответным словом выступили представители Аскинского и Караидельского районов.— Спасибо вам за гостеприимство, — сказали они, — и за организацию мероприятия на высоком профессиональном уровне. Мы вновь встретились со старыми друзьями, смогли поговорить по душам, поделиться наболевшим. Мы уезжаем со светлыми воспоминаниями и надеждой на встречу в следующем году.Музыкальные подарки соседей зрителям тоже пришлись по душе.