В Башкирии ожидаются дожди, штормовой ветер и гололед

На территории республики с 19 по 22 февраля ожидается перемена погоды, предупреждает Башгидрометцентр. Над Уралом в эти дни пройдет североатлантический циклон, который принесет мокрый снег, снег с дождем, местами сильный. 19 февраля возможна метель при сильном ветре до 18-23 м/с, гололед, налипание снега на провода и деревья. Видимость при снегопадах ухудшится до 500 метров и менее. Крайне неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах — снежные заносы, накаты, гололедица.