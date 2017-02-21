Учащиеся школы № 2 села Мишкино побывали с экскурсией у пожарных

В. Ибагишева

На этот раз учащиеся 6 «а» класса школы № 2 села Мишкино вместе с классным руководителем В. Ибагишевой посетили пожарную часть № 87, находящуюся в селе Мишкино.Экскурсия вызвала интерес у детей. Инспектор пожарного надзора С. Биктубаев провел с детьми профилактическую беседу о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Начальник четвертого караула Д. Ибагишев организовал экскурсию по пожарной части: показал ребятам дежурно-диспетчерскую службу, караульные помещения, класс самоподготовки и гараж боевых машин. Он рассказал о «боевой» технике, показал детям, как оборудованы машины. Дети увлеченно слушали рассказ и задавали много встречных вопросов.Особого внимания удостоилась пожарная автоцистерна с вооружением для проведения аварийно-спасательных работ. Начальник караула и пожарный А. Ерыгин продемонстрировали, как специальный инструмент прокусывает толстую арматуру, а также рассказали и показали ребятам, как и чем вооружен пожарный для борьбы с огнем. Чтобы дети могли ощутить себя пожарными, им разрешили примерить боевую одежду пожарного и провели практические занятия.Дети остались довольны экскурсией. Они выразили слова благодарности работникам пожарной части и поздравили их с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.