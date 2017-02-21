Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Учащиеся школы № 2 села Мишкино побывали с экскурсией у пожарных

    slavin 21-02-2017, 14:13167Общество, Образование
    Учащиеся школы № 2 села Мишкино побывали с экскурсией у пожарных
    В нашей школе стало доброй традицией организовывать для детей познавательные экскурсии.

    На этот раз учащиеся 6 «а» класса школы № 2 села Мишкино вместе с классным руководителем В. Ибагишевой посетили пожарную часть № 87, находящуюся в селе Мишкино.

    Экскурсия вызвала интерес у детей. Инспектор пожарного надзора С. Биктубаев провел с детьми профилактическую беседу о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Начальник четвертого караула Д. Ибагишев организовал экскурсию по пожарной части: показал ребятам дежурно-диспетчерскую службу, караульные помещения, класс самоподготовки и гараж боевых машин. Он рассказал о «боевой» технике, показал детям, как оборудованы машины. Дети увлеченно слушали рассказ и задавали много встречных вопросов.

    Особого внимания удостоилась пожарная автоцистерна с вооружением для проведения аварийно-спасательных работ. Начальник караула и пожарный А. Ерыгин продемонстрировали, как специальный инструмент прокусывает толстую арматуру, а также рассказали и показали ребятам, как и чем вооружен пожарный для борьбы с огнем. Чтобы дети могли ощутить себя пожарными, им разрешили примерить боевую одежду пожарного и провели практические занятия.

    Дети остались довольны экскурсией. Они выразили слова благодарности работникам пожарной части и поздравили их с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.
    В. Ибагишева
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Работа мишкинских пожарных оценена на «отлично»
      28 февраля 2014 года в пожарной части № 87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» был проведен кустовой семинар-совещание по обмену передовым опытом в деле обеспечения пожарной безопасности, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
    • Сотрудниками Мишкинского отделения надзорной деятельности был проведен проф ...
      В ходе мероприятия особое внимание было уделено наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, противопожарному водоснабжению. С обслуживающим персоналом лагеря проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с вручением памяток и практической отработкой эвакуации детей и действий персонала на случай возникновения пожара.
    • На службе защиты от огня
      30 апреля отмечается День пожарной охраны
    • Детям — о пожарной безопасности
      На сегодняшний день самой актуальной проблемой продолжает оставаться вопрос обеспечения пожарной безопасности, особенно в местах массового пребывания людей. Поэтому огромную роль при выполнении этой задачи отводится мероприятиям профилактического характера.
    • В Мишкино прошли учения по гражданской обороне
      В рамках проведения месячника Гражданской обороны на территории Мишкинской центральной районной больницы проведен ряд теоретических и практических занятий по отработке действий медицинского персонала и пациентов при возникновении условного пожара в здании поликлиники на 250 посещений в смену.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus