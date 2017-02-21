Воспитанники Детской школы искусств села Мишкино блестяще выступили на всероссийском конкурсе, прошедшем в Уфимском училище искусств

Алена ГРИГОРЬЕВА

9 февраля они приняли участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса юных музыкантов в Уфимском училище искусств. Среди вокалистов конкурс проходил в трех номинациях. Силу и звучность голоса, мастерство исполнения жюри оценивало отдельно в младшей, средней и старшей возрастных категориях.В средней группе среди 30 участников Лина Саетгареева стала лауреатом II степени в номинации «Эстрадное пение». Сейчас Лина со своим преподавателем Лилией Назировной готовится к следующему этапу конкурса. За участие в конкурсе юная вокалистка Азалия Галимова награждена Благодарственным письмом Детской школы искусств. Поздравляем Лину и Азалию, а также руководителя Лилию Арсланову с успешным выступлением. Желаем новых творческих успехов и побед.— Впечатления от конкурса, конечно же, незабываемые. Я осталась довольна. Когда выступают твои воспитанницы, наверное, больше всех переживает их преподаватель. Что касается конкурса, он собрал вокруг себя многих сильных вокалистов со всей республики. Отрадно, что компетентное жюри оценило вокальную технику моих девочек. Нас похвалили. Отметили, что со всех районов республики только наша школа представила своих участников и что наш уровень подготовки, по сравнению с городскими музыкальными школами, где возможностей для занятий больше, не отстает от них. Но конкурс, есть конкурс, — поделилась с нами Лилия Арсланова.В конкурсе также принял участие ученик 3 класса детской школы искусств, воспитанник Сергея Ямбаева Кирилл Миндияров. В номинации «Народные инструменты. Баян. Аккордеон» сыграл на баяне. Он исполнил «Венгерский танец № 5» Брамса и попурри на народные марийские мелодии. Когда Кирилл сыграл «Тывырдык» зал оживился, сопровождал игру юного гармониста громкими аплодисментами.Кирилл Миндияров ездит на занятия из деревни Рефанды. Он с малых лет неравнодушен к музыкальным инструментам. Его преподаватель С. Ямбаев уверен, что из него получится талантливый музыкант.Конкурсы продолжаются. В скором времени честь школы искусств будут защищать пианисты. Успехов вам!