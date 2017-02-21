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    Спасибо за чуткость

    slavin 21-02-2017, 14:16173Общество
    Спасибо за чуткость
    Жизнь иногда испытывает нас на прочность, а наших окружающих — на доброту и милосердие.

    В 2003 году я, мама троих детей, попала в ДТП, последствия оказались тяжелыми — я была прикована к постели. Помощь пришла с неожиданной стороны.

    Узнав о моей беде, к нам пришла учительница Ильза Галимовна Александрова. Она посещала меня в больнице, после выписки помогала ездить на лечение, взяла на себя заботу обо мне и детях. Ильза Галимовна и ее дети стали для нас родными людьми. Благодаря ей мы не только преодолели трудности, еще и сохранили веру в доброту и милосердие.

    24 февраля у Ильзы Галимовны юбилей. Мы поздравляем ее с замечательным событием, выражаем нашу глубокую признательность, желаем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, безоблачного неба над головой.
    Семья Чуприковых (село Мишкино)
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