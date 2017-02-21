Спасибо за чуткость

Семья Чуприковых (село Мишкино)

В 2003 году я, мама троих детей, попала в ДТП, последствия оказались тяжелыми — я была прикована к постели. Помощь пришла с неожиданной стороны.Узнав о моей беде, к нам пришла учительница Ильза Галимовна Александрова. Она посещала меня в больнице, после выписки помогала ездить на лечение, взяла на себя заботу обо мне и детях. Ильза Галимовна и ее дети стали для нас родными людьми. Благодаря ей мы не только преодолели трудности, еще и сохранили веру в доброту и милосердие.24 февраля у Ильзы Галимовны юбилей. Мы поздравляем ее с замечательным событием, выражаем нашу глубокую признательность, желаем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, безоблачного неба над головой.