Славный сын атнагуловской земли

Алена ГРИГОРЬЕВА

Есть в нашем районе красивая деревня Атнагулово. Но некогда могучая и красивая она, на сегодняшний день оскудела и жителями, и домами. В деревне нет магазина, школы, клуба…Там остались жить те, кому некуда уезжать, и те, кто из патриотических побуждений не хочет покидать свою малую родину. Немало прекрасных личностей взрастила эта земля. Один из них Гараби Хазиев, который, несмотря на ограниченные возможности здоровья, продолжает жить в своем доме.На сегодняшний день Гараби Набиулович является последним живым свидетелем Великой Отечественной войны в сельском поселении Мавлютовский сельсовет. У него, как в старые добрые времена, на стене висят старые фотографии, стоят они и на серванте. На одной из них он двадцатилетний — молодой и красивый, на другой — он и его супруга со своими детьми… 18 марта этого года Гараби Хазиеву исполнится 93 года. Несмотря на свой возраст, он остается любознательным человеком, смотрит телевизор, активный собеседник… По его словам, испытания, выпавшие на долю Гараби Хазиева, не смогли очерствить его душу.Гараби в семье Набиулы и Менкамал Хазиевых родился вторым ребенком. Были у него старший и младший братья. Сейчас из своей семьи он остался один, живет в родительском доме. Когда началась война, ему было 17 лет. Он прекрасно помнит, как начали призывать мужчин. Ушли на фронт отец и его старший брат. Через год подошло время и ему встать на защиту Родины.— Уходили из деревни 14 человек. Переночевали в Бирске. Народу набралось много. До места назначения добирались на трех пароходах. В Уфе нас распределили по командам. Учебку проходил в Тоцке. За 18 дней выучился на связиста. Потом переквалифицировался на минометчика. Попал на Белорусский фронт. На войне было тяжело и страшно, — вспоминает Гараби Набиулович.Гараби Хазиеву не суждено было дойти до Берлина, в августе 1943 года под Ржевом он получил ранение в бедро. Там же на поле боя ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь. То ли ранение было серьезным, то ли несвоевременно оказали первую помощь, нога загноилась. 18 октября ногу ампутировалии и ему дали пожизненную II группу инвалидности.— После этого год и один месяц я пролежал в санчасти. Когда изготовили мне протезы, надели на ноги и отправили домой, — вспоминает о прожитом ветеран.В то время в деревне требовалась рабочая сила. Сетовать на судьбу, жаловаться на жизнь было некому. Гараби Набиулович начал работать в колхозе кладовщиком. Затем отучился на бухгалтера в городе Бирске, стал помощником бухгалтера. Много лет проработал в Атнагуловском отделении совхоза «Мишкинский» — на лошади возил хлеб.Встретив свою вторую половину Файрузу Муртазину, создал прекрасную семью. Вырастили восьмерых детей и всем помогли получить образование. Сейчас у дедушки 14 внуков и шесть правнуков. Файруза Муртазиновна ушла из жизни в 2011 году.За много лет Гараби Набиулович ловко научился ходить на протезах. В деревне многие не знали, что у него нет ноги. Бывало, в молодости, он ловко перепрыгивал через забор. Буквально два года назад, он упал на улице и поранил ногу. С тех пор не может надевать протез, поэтому по дому передвигается в инвалидной коляске. Все удобства дома. Ухаживает за ним дочь Альмира. По необходимости посещает Гараби Набиуловича медицинский работник Зубайда Давлетова. Магазина в деревне нет. Довольствуются тем, что привезут дети на выходные. По словам ветерана, особой нужды не испытывают. Плохо то, что в сильные бураны заметает улицу, делая ее непроходимой…