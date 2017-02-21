Школе деревни Большесухоязово срочно необходима замена системы отопления

И. Карпова

Школа 1978 года постройки, в 2018 году будет отмечать свой юбилей. В 2017 году ожидается газификация, от неё будет мало пользы, если не поменять батареи, из всех соединений, стыков потечет вода. Для этих целей нужны средства в размере чуть более 1 миллиона рублей. Смета уже готова, выкуплена. Одна надежда на эту программу. Выиграть в этом конкурсе — это огромное желание почти двухсот детей, сотен родителей, работников и, я думаю, всей деревни. Все эти вопросы обсуждались на собрании родителей и жителей деревни, которое состоялось в МБОУ СОШ деревни Большесухоязово 19 января 2017 года с участием представителей района и республики. Единогласно было принято решение поменять отопление в школе, потому что от тепла зависит здоровье детей и уют в школе.