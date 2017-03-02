В Мишкино прошли фольклорные посиделки «Бабушкин сундучок»

Ф. Хамидуллина, библиотекарь

На мероприятие были приглашены обучающиеся средних классов лицея № 1 и школы № 2 райцентра, активные читатели краеведческой библиотеки З. Махмутова, А. Фархутдинов, И. Саитгалиева, работники центральной библиотечной системы.Вели мероприятие учителя татарского языка Л. Фаизова, А. Сафина, библотекарь Ф. Хамидуллина и ученица 8 класса лицея № 1 А. Аглямова.Главным «гостем» вечера, конечно же, был бабушкин сундучок, внутри которого лежали старинные татарские национальные костюмы, вышитые полотенца, убранства и национальные блюда. Доставая из сундука, показывая их зрителям, ведущие заодно рассказывали о традициях и обрядах татарского народа, национальном фольклоре — играх, сказаниях, песнях, танцах.Дети с удовольствием играли в игры, разгадывали загадки.Ярким украшением посиделок стали выступления маленьких звездочек художественной самодеятельности А. Газизовой, А. Галимовой, Л. Гениятовой, танец девочек из 8 класса лицея № 1, игра на баяне Б. Ахматгареева.После окончания мероприятия посетители познакомились с книжной выставкой «Халкымнын кунел бизаге» («Жемчужина души народа») и взяли почитать понравившиеся им книги.Завершающим аккордом мероприятия стала фотосессия.