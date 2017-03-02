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    Товаропроизводители Мишкинского района приняли участие в сельхозярмарке в Уфе

    slavin 2-03-2017, 12:07179Общество
    Товаропроизводители Мишкинского района приняли участие в сельхозярмарке в Уфе
    На прошлой неделе в Демском районе города Уфы прошла сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная масленичной неделе. В ней приняли участие представители девяти районов республики.

    Большим спросом у горожан пользовалась представленная продукция агропромышленного колледжа села Мишкино (медовая продукция, мясо), ПО «Мишкинское» (хлебо-булочные, кондитерские изделия, мясная продукция), ИП главы КФХ «Алексеев В. А.» (носки, валенки, лекарственные травы, медовая продукция), Зили Загитовой (молочная продукция) и Ларисы Ябердиной (свинина и говядина).
    — Для меня участие на такой ярмарке, очередной повод для реализации своей продукции, — рассказывает Зиля Загитова. — Молоко, сметана, кумыс, кефир, корт, творог из молока козы заанинской породы пришлись по душе горожанам.

    Зазывали покупателей артисты, которые специально приехали поддержать сельхозтоваропроизводителей. Представители художественной самодеятельности района — народный вокальный ансамбль «Ужара», Р. Плотников, А. Ибулаев, Г. Иксанов и другие порадовали зрителей своими выступлениями.
    А. ГРИГОРЬЕВА
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