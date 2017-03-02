Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В селе Мишкино установлены первые в районе экобоксы

    slavin 2-03-2017, 12:09227Общество
    В селе Мишкино установлены первые в районе экобоксы
    Год экологии для сельского поселения Мишкинский сельсовет начался с шагов по внедрению нововведений — возле зданий администрации сельсовета, магазинов «Пятерочка», «XXI век» установлены экобоксы.

    — Это контейнеры для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов, — прокомментировал глава СП Рустам Ишмакаев. — Вместимость компактных люминесцентных ламп порядка 350 штук, полезный объем отсека для батареек до 15 л. Конструкция контейнера устроена так, что все опасные отходы, попадая в загрузочный отсек, «скатываются» внутрь, не повреждаясь и не повреждая уже находящиеся там предметы. Обслуживание контейнеров взяло на себя ООО «ЭкоСервис» (Уфа), с которым достигнуто соглашение по транспортировке отходов I–IV класса опасности.

    Также перед районным ДК установлен баннер к Году экологии. По словам Рустама Ишмакаева, на территории села Мишкино будут установлены еще четыре баннера на тему экологии.
    Фирдаус Кадикова
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus