В селе Мишкино установлены первые в районе экобоксы

Фирдаус Кадикова

— Это контейнеры для сбора, накопления и временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и аккумуляторов, — прокомментировал глава СП Рустам Ишмакаев. — Вместимость компактных люминесцентных ламп порядка 350 штук, полезный объем отсека для батареек до 15 л. Конструкция контейнера устроена так, что все опасные отходы, попадая в загрузочный отсек, «скатываются» внутрь, не повреждаясь и не повреждая уже находящиеся там предметы. Обслуживание контейнеров взяло на себя ООО «ЭкоСервис» (Уфа), с которым достигнуто соглашение по транспортировке отходов I–IV класса опасности.Также перед районным ДК установлен баннер к Году экологии. По словам Рустама Ишмакаева, на территории села Мишкино будут установлены еще четыре баннера на тему экологии.