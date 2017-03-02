Супруги Вайсины из Иликово воспитывают четырех приемных детей

Алена ГРИГОРЬЕВА

Есть люди, общение с которыми накладывает отпечаток на всю жизнь. Они пример для многих, как маяк, светят, указывая всем добрый путь. Такими людьми являются супруги Вайсины из деревни Иликово.— Иликово — моя малая родина. Недаром облюбовали это место наши предки — есть где укрыться от суровых ветров и посторонних взглядов. Только у нас течет животворная вода, да и земля наша нескудная, — улыбаясь, начал свой рассказ о себе коренной житель деревни Григорий Вайсин.— Окончив три класса в Иликовской школе, я пять лет проучился в Ишимовской восьмилетке, два года получал знания в Баймурзинской средней школе. Затем поступил в Бирский ГПТУ на сварщика, не успел доучиться, уже осенью призвали в армию. Попал в учебку в Туркестанский военный округ в город Теджен. За 5,5 месяцев прошел курсы танкиста — стал наводчиком орудий средних танков. В мае отправили на защиту южных рубежей, отдавать интернациональный долг в Афганистан. В составе 91 мотострелкового полка наш танковый батальон прибыл в провинцию Газни. Был со мной знакомый парень Эрик Яманаев, я служил во второй роте, он в первой. В Кабуле посадили нас на вертолеты и доставили до места службы. Кругом горы, самолеты, вертолеты, боевая техника, незнакомый пейзаж… Глядя на это, все внутри переворачивалось. Жили в армейских палатках, работала модульная столовая, грелись буржуйкой. Наша служба была легкой, по сравнению, со штурмовыми отрядами — десантниками. Мы, спокойно проходили через кишлаки, но в контакт с местным населением никогда не вступали. Наши боевые танки сопровождали колонны. Больших вооруженных конфликтов во время моей службы в Афганистане с моим участием не случалось… Но мы ни на минуту не забывали о том, что находимся на войне, — с особым интересом рассказывает Григорий о годах службы в Афганистане.После службы молодой парень начал работать в колхозе имени Мичурина. Освоил все профессии, какие только можно было: был плотником, кочегаром, конюхом, ездил в командировки, прессовал солому. В 1989 году в Бирском учкомбинате выучился на шофера. Этот год стал для него судьбоносным. Во время учебы встретил свою будущую супругу скромную и добрую Галину Александровну. Она работала на швейной фабрике бухгалтером.…Будущие супруги надумали ехать на заработки в Казахстан к сестре Галины Татьяне. По приезду зарегистрировали свой брак. Родился старший сын Вайсиных Дмитрий. Григорий Илюшкинович устроился слесарем в совхоз имени Титова Тургайской области. Затем перевелись в совхоз имени Ушакова, где глава семьи работал помощником комбайнера, осенью пересаживался на автомашину. Приехавшим молодым семьям при приеме на работу дали жилье и предложили достойную зарплату.— В совхозе работали пять бригад. Представьте, одна бригада — по нашим меркам, это один колхоз. Жили богато. Совхоз обеспечивал кормами, сеном. Зерно привозили, выгружали возле ворот КамАЗами. У многих в хозяйстве было по несколько коров, бычков на откорме, свиней… В 90-е годы решили вернуться домой. Нажитое за несколько лет богатство вывезли на транспорте, который предоставили с места работы. Когда мы уехали на родину, на наше место заселились другие.Нет, притеснений не было, сами так решили. Сейчас я думаю, что сделали правильно. Потому что тяга к малой родине она есть, и никто ее не отменял, — делится со мной Григорий Илюшкинович.Деревня Иликово стала родной и для Галины Александровны. Она устроилась на работу в колхоз имени Мичурина по своей профессии — работала заправщицей в тракторном парке, учетчицей… Супруги построили дом, ведут свое хозяйство.— Дом наш уже старый. Наши девочки мечтают жить в большом двухэтажном доме. Общий доход семьи небольшой. Своими силами строить не можем, стать участниками госпрограммы не получается. Как воину-афганцу мне полагается льгота, она тоже небольшая, — поддерживает беседу Григорий Илюшкинович.— Каждый человек должен осмысленно подходить к любой поставленной перед собой цели, сопоставить все за и против. Мой отец был сиротой, у мужа родители выросли без отца и матери. Наверное, мы, их продолжатели, должны в благодарность тем, кто помогал нашим родителям, внести свой посильный вклад в жизнь брошенных детей, — продолжает свой разговор хозяйка.Галина Вайсина начала обивать пороги инстанций, прошла соответствующее обучение. Осталось только ждать. Но вызовов не было. Между делом она пожаловалась бывшему директору школы Вячеславу Салмиянову, мол, желание есть, а результата то нет, время идет. Через какое-то время он позвонил и сообщил радостную весть. В службе опеки города Бирска четверо ждут маму и папу, все с одной семьи. Пока собирали документы, их уже увезли в Татышлинский приют, рассказывает Галина Александровна.— Срочно пришлось искать машину, ехать туда. Муж как раз на работе в Ижевске, машины нет. Кое-как «разрулили» ситуацию. Взяли двух девочек. Тогда мы с ними попали с корабля на бал, у второго сына был выпускной в школе. Карина и Таня там и познакомились со своим братом Алексеем. Затем привезли двухлетнего Тимура и его сестру Александру из Балтачевского приюта. Они у нас прожили с марта по ноябрь месяц. Так как восстановленная в родительских правах мать забрала их к себе. Затем поехали в Дюртюлинский приют привезли в гости на выходные Алину и Лию. Дети приехали с условием: если понравится, то останутся.Каждый ребенок, несомненно, хочет расти в полной семье, среди любящих и понимающих родителей. Дети, оставленные на попечение судьбе, часто обделены. Нелегкая судьба выпала детям, которых взяли под свое крыло супруги Вайсины. Маленькие Карина и Таня не знали, что такое нормальная еда. В школе, на выпускном вечере, когда другие дети за обе щеки уплетали фрукты и шоколад, они с жадностью ели хлеб с солью. Двухгодовалый Тимур попал в семью Вайсиных истощенным, с худенькими ножками, больным, с ослабленным здоровьем. Григорий Илюшкинович взялся за него: стал закалять, подолгу ходил с ним по вечерам по улице, выполняли вместе упражнения. Мальчик поправился. Если раньше он не мог поднять ногу, переступить порог, спустя какое-то время начал его перепрыгивать. Тимур и Александра зовут их второй мамой и папой. Брат с сестрой уехали к себе домой, но Вайсины не теряют с ними связь, ездят в гости. Когда приехали в гости Алина и Лия, супруги даже не думали, что городским детям может понравиться в деревне. В воскресенье устроили им прощальный вечер. В тот день Лия прокатилась на мини-тракторе с будущим отцом, Алина помогала по дому. Но на следующий день, когда подъехали к приюту, девочки категорически отказывались выходить из машины, хором сказали, что поедут обратно. Супруги Вайсины привезли их обратно. Нельзя сразу понять психологию детей. Все ведь они разные, ко всем нужен особый подход. Но ясно одно, чтобы жить рядом с родителями, они готовы на все. Девочки, кроме Карины, и в холод, и снег, готовы пешком ходить в школу в соседнюю деревню. По словам Вайсиных, есть школьный автобус, но нет водителя, который на нем бы работал. Самое главное они научились жить не по своим прихотям, как они хотят, а так, как этого требует семейный устав. Галина Александровна приучает девочек элементарным правилам, домашней работе. У Григория Илюшкиновича сыновья — первые помощники. Когда затевается большое дело: летом сенокос, осенью выкапывают картошку, задействована вся дружная семья. Трудовое воспитание сплачивает детей, учит самостоятельности. Дисциплина и забота друг о друге в семье тоже приветствуется. По словам Вайсиных, лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми.