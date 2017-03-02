Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Селяне, нам нужна ваша помощь!

    slavin 2-03-2017, 14:42254Общество
    Селяне, нам нужна ваша помощь!
    В селе Мишкино продолжается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. Для его завершения требуются средства К сожалению, пока их недостаточно для окончания строительства.

    Храмы на Руси всегда строились всем миром, поэтому мы обращаемся к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой оказать посильную финансовую, или любую другую помощь в строительстве святого храма.

    Конечно, без помощи спонсоров не обойтись, и нам она нужна. Но главной движущей силой в строительстве храма должны выступать мы с вами.

    В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся над тем, что оставим после себя своим детям и внукам. Вы сможете сказать, что были участником строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы.

    Многие селяне уже сделали свои пожертвования. При этом размер суммы в данном случае не имеет принципиального значения, — важно, что строительство храма становится всенародным делом. В данный момент нужны средства для того, чтобы возвести крышу, установить купола. Каждый неравнодушный человек может внести свой посильный вклад, который будет принят с благодарностью.

    Средства можно передать в центральную районную библиотеку (ул. Ленина, 106, с. Мишкино, тел. 2–12–82), приход храма (ул. Мира, 2), в магазине «Продуктовая корзинка» (ул. Ленина, 92 с. Мишкино) установлен ящик для сбора пожертвований или перечислить на счет.

    Дорогие братья и сестры, предприниматели и бизнесмены, все, в ком есть луч веры и надежды просим откликнуться и помочь в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы.

    Банковские реквизиты, по которым можно перевести средства на строительство храма.
    ИНН 0237995092
    КПП 027802001
    Расчетный счет:
    40703810200210000154
    Банк: филиал ОАО «Уралсиб» г. Уфа
    БИК: 048073770.

    Отделение РОО «Собор русских Башкортостана» МР Мишкинский район РБ
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus