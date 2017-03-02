Селяне, нам нужна ваша помощь!

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Отделение РОО «Собор русских Башкортостана» МР Мишкинский район РБ

Храмы на Руси всегда строились всем миром, поэтому мы обращаемся к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой оказать посильную финансовую, или любую другую помощь в строительстве святого храма.Конечно, без помощи спонсоров не обойтись, и нам она нужна. Но главной движущей силой в строительстве храма должны выступать мы с вами.В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся над тем, что оставим после себя своим детям и внукам. Вы сможете сказать, что были участником строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы.Многие селяне уже сделали свои пожертвования. При этом размер суммы в данном случае не имеет принципиального значения, — важно, что строительство храма становится всенародным делом. В данный момент нужны средства для того, чтобы возвести крышу, установить купола. Каждый неравнодушный человек может внести свой посильный вклад, который будет принят с благодарностью.Средства можно передать в центральную районную библиотеку (ул. Ленина, 106, с. Мишкино, тел. 2–12–82), приход храма (ул. Мира, 2), в магазине «Продуктовая корзинка» (ул. Ленина, 92 с. Мишкино) установлен ящик для сбора пожертвований или перечислить на счет.Дорогие братья и сестры, предприниматели и бизнесмены, все, в ком есть луч веры и надежды просим откликнуться и помочь в строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы.