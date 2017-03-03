В селе Камеево ветераны Вооруженных Сил сыграли в шашки

В селе Камеево прошел шашечный турнир среди ветеранов села, бывших военнослужащих Советской армии.



В начале дружеской встречи председатель Совета ветеранов Г. Биктимиров поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал удачи в предстоящих состязаниях. Библиотекарь Елена Шамиданова перед началом шашечных баталий провела игру – викторину «От Илья Муромца до оружия будущего». Самым активным знатоком военного дела стал военнослужащий инвалид Николаев Николай.



После викторины участников турнира ждали в зале, где были подготовлены места для игр в шашки. Оценивали результаты игры методист И. Ишалина и художественный руководитель СДК О. Иксанова.



Борьба между участниками турнира разгорелась не шуточная. В честном бою первое место занял А. Муртазин, второе – А. Байрамалов, третье – Г. Биктимиров. Все победители и участники турнира получили грамоты и памятные призы.



Участники и гости турнира покидали библиотеку в отличном настроении, высказав благодарность за заботливое и внимательное отношение к пенсионерам и инвалидам и прекрасную организацию мероприятия.

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