В детском саду села Камеево праздновали Масленицу

Уярня – древнейший праздник марийцев. Он соответствует русской Масленице. Это праздник проводов зимы и встречи весны, а блины – непременный его атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. Этот замечательный праздник провели и в детском саду «Березовый звон» села Камеево.



Готовились к празднику все. И стар и млад, разучивали песни, кричалки, поговорки. Воспитательница Е. Файрузова и работники детского сада готовили сценарий, костюмы и реквизиты. Библиотекарь модельной библиотеки Елена Шамиданова на передвижном пункте, подготовила книжную выставку «Масленица пришла – блины принесла». Родители воспитанников накрыли праздничный стол со сладостями и вкусными блинами.



Мероприятие началось с обзора книжной выставки. Гостей познакомили с книгами, из которых можно узнать о традициях и обычаях празднования русской и марийской Масленицы, а также секреты рецептов приготовления вкусных масленичных блинов. Гости и сами с удовольствием делились своими рецептами.



Дальше развернулись самые настоящие народные гуляния. Не обошлось и без главного масленичного атрибута – чучела Масленицы, которое было сожжено условно, под песню-закличку «Гори, гори ясно…».



Проводив Зиму, сожгли все неприятности и обиды и освободили место весне. В запряженной тройке, на наряженных санях ребята встречали красавицу Весну. Вместе с Весной-красой взрослые приняли участие в традиционных масленичных забавах. В заключение праздника дети водили хоровод и угощались блинами и конфетами.

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