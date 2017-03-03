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    Всемирный день кошек встретили воспитанники детского сада села Камеево

    slavin 3-03-2017, 10:08184Общество, Образование
    Всемирный день кошек встретили воспитанники детского сада села Камеево
    1 марта – это не только первый день весны, но и замечательный праздник – Всемирный день кошек, который празднуется по инициативе Московского музея кошек. Этот день стал официальным днем кошек в 2004 году.

    Самый главный праздник всех усатых–полосатых отметили в Камеевской модельной библиотеке, приуроченный к Году экологии. В библиотеку были приглашены воспитанники детского сада «Березовый звон». На праздник к «котятам-ребятам» пришли сказочные герои: Кот Леопольд и Кот Матроскин, а все дети в этот день были милыми котятами.

    Около книжной выставки «Усатый - полосатый», ребята вспоминали литературные произведения о кошках, отгадывали загадки, читали стихи и отвечали на вопросы викторины «Котята из мультфильма». Дети с интересом рассказывали о своих питомцах, и делились своим опытом ухода за ними.

    Дети были в восторге от подвижных игр - «Прокати клубочек», «Кошки-мышки». Вместе с Котом Леопольдом ходили ловить рыбку, а Кот Матроскин угостил деток вкусным молоком.

    День рождения кошек закончился просмотром советского мультфильма «Непослушный котенок», созданного в 1953 году режиссером Мстиславом Пащенко по мотивам сказки Ивана Петровича Белышева.

    В конце праздника ребята получили памятные подарки и сладкие призы.
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    Метки: камеево

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