Всемирный день кошек встретили воспитанники детского сада села Камеево

1 марта – это не только первый день весны, но и замечательный праздник – Всемирный день кошек, который празднуется по инициативе Московского музея кошек. Этот день стал официальным днем кошек в 2004 году.



Самый главный праздник всех усатых–полосатых отметили в Камеевской модельной библиотеке, приуроченный к Году экологии. В библиотеку были приглашены воспитанники детского сада «Березовый звон». На праздник к «котятам-ребятам» пришли сказочные герои: Кот Леопольд и Кот Матроскин, а все дети в этот день были милыми котятами.



Около книжной выставки «Усатый - полосатый», ребята вспоминали литературные произведения о кошках, отгадывали загадки, читали стихи и отвечали на вопросы викторины «Котята из мультфильма». Дети с интересом рассказывали о своих питомцах, и делились своим опытом ухода за ними.



Дети были в восторге от подвижных игр - «Прокати клубочек», «Кошки-мышки». Вместе с Котом Леопольдом ходили ловить рыбку, а Кот Матроскин угостил деток вкусным молоком.



День рождения кошек закончился просмотром советского мультфильма «Непослушный котенок», созданного в 1953 году режиссером Мстиславом Пащенко по мотивам сказки Ивана Петровича Белышева.



В конце праздника ребята получили памятные подарки и сладкие призы.

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