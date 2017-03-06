«Вечно цветущий цветок»

Венера Аглямова

Анифа-апа в семье Миннимхамата и Таслимы Казыхановых стала третьим ребенком. До нее были брат и сестра, которые очень полюбили свою маленькую «куколку» (так они ее называли) и старались всячески ее баловать. Несмотря на тяжелые условия жизни, девочка росла как в сказке, «не по дням, а по часам».Только отцу видеть ее первые шаги, услышать первые слова не было суждено. За горсть пшеницы, которую нашли в кармане главы семейства, его посадили в тюрьму, и вернулся он оттуда лишь тогда, когда Анифе уже исполнилось шесть лет.Девочка к тому времени уже была настоящим постреленком.С детства она тянулась к учебе, ходила за братом и сестрой по пятам, повторяла и заучивала за ними стихи, исписывала им тетрадки, которые в то время были дороже золота.В 1954 году ее заветная мечта о школе и красивых учебниках сбылась — она пошла в первый класс Атнагуловской начальной школы. Только вот первого учебника — Алифбы (Азбуки) оказалось всего две штуки на целый класс — одной пользовались дети деревни Терекеево, другой — атнагуловские. Занимались по очереди, книгой дорожили, как хлебом.— Что интересно, — вспоминает те годы моя собеседница, — несмотря на это, больше половины класса успевали на «4» и «5». Тяга у нас к учебе была большая, мечтали уехать из деревни, жить в больших городах, о которых мы слышали только из рассказов взрослых, а те, в свою очередь, тоже услышали от кого-то.После окончания начальной школы путь Анифы лежал в соседнюю деревню Татарбаево, что находилась в семи километрах от Атнагулово. Там была восьмилетняя школа. Ни расстояние, ни погодные капризы, ни отсутствие условий для занятий дома и в школе не смогли остановить и напугать, рвущуюся к знаниям девчушку. Она целенаправленно шла к своей заветной цели — аттестату зрелости.— В детстве я часто задумывалась — почему нельзя учиться летом, ведь детям тогда было бы намного лучше — не замерзали бы чернила, не приходилось бы зажигать керосиновую лампу, можно было бы ходить босиком, не опасаясь луж, наводнений, снега и метели, не нужны были бы лапти, которые каждый день приходилось латать. Но, увы, законы писали не мы, а взрослые. Нам приходилось преодолевать и снежные заносы, и разбушевавшиеся весной речки, через которые переправлялись по пояс в воде.Рассказывая о своем детстве, Анифа Хаматовна часто в задумчивости останавливается и надолго затихает, словно переживая все заново.Затем были годы учебы в Больших Шадах, где она закончила 10‑й класс и получила аттестат о среднем образовании, в котором гордо «восседали» оценки «4» и «5». Именно здесь произошла ее судьбоносная встреча с юбайкулевским парнем Назимом, с которым она впоследствии связала свою судьбу.В то время учителей с высшим образованием было очень мало, поэтому выпускников с хорошими знаниями часто приглашали на работу в школу. Анифе тоже предложили работу учителя начальных классов в родной Татарбаевской школе. И она согласилась.И вот 17-летняя девушка, сама только что покинувшая школьную парту, стоит перед 27 парами глаз первоклашек, которые взирают на нее с любопытством и восхищением. Отныне судьба этих девочек и мальчиков в ее руках. Сумеет ли она дать им те знания, которые впоследствии помогут стать людьми? Страшно? Немного. Но, как гласит народная пословица, глаза боятся, а руки делают. Анифа в кратчайшее время сумела подобрать ключики к сердцам детей.Через год ей нашлось место учителя в родной деревне, где она стала второй мамой для 20 первоклашек. Молодую учительницу, старавшуюся найти подход к каждому ребенку и поддержать их не только в учебе, но и в жизни, дети любили. Во всем старались ее поддержать старшие коллеги и родители. Так проходили годы.В 1969 году Назим Гизитдинович Хазиахметов, тот самый парень, который ухаживал за ней еще в школьные годы, сделал ей предложение. Сыграли скромную свадьбу, и молодая невестка пришла в дом родителей жениха. Забегая вперед скажу, что со свекровью душа в душу они прожили 26 лет.— Она заменила мне мать, помогла растить наших детей. Специфику работы учителя знает каждый — нас больше видят ученики, чем наши дети. Вдвоем с мужем, он тоже учитель, уходили с раннего утра, приходили поздно вечером. Мы были не только учителями, но и агитаторами, и политинформаторами, и депутатами, вообщем, общественниками, поэтому помощь свекрови была нам как нельзя кстати, — говорит Анифа-апа.У супругов Хазиахметовых пятеро детей — две дочери и три сына. Многодетная мама награждена медалью «Материнская слава» I степени.В 1970 году Анифа Хаматовна поступила на заочное отделение Уфимского педагогического училища и через три года стала дипломированным специалистом. Теперь она работала в Юбайкулевской малокомплектной школе, являвшейся филиалом Иштыбаевской восьмилетней школы. На ее плечи легли обязанности учителя и заведующего школой. Количество учащихся с годами менялось, но никогда меньше 10 не было. Как говорится, что делается в большом доме, то творится и в маленьком. Начальная школа тоже жила полной жизнью — учились, участвовали в конкурсах, учебных олимпиадах, художественной самодеятельности.В этой школе Анифа Хазиахметова работала 19 лет, вплоть до ее закрытия. Семья переехала в Иштыбаево и она продолжила работу в местной восьмилетней школе.Общий стаж у Анифы Хаматовны — 42 года. За годы работы она многократно была награждена почетными грамотами отдела образования, администрации района, Министерства образования Республики Башкортостан. Но самой большой наградой своей многолетней работы педагог считает благодарность своих учеников, которые не забывают своего первого учителя.— Каждый год на праздники 8 Марта, День учителя, праздники первого сентября и последнего звонка ко мне кто-нибудь да наведывается, — с гордостью и радостью говорит Анифа-апа. — Иногда приходят целой толпой. Вот эти цветы, — показывает она на цветущие бегонии, — подарили мои ученики. Я благодарна им за то, что они не забывают меня.Гордостью семьи Хазиахметовых являются их дети, которые пошли по стопам родителей и выбрали профессию учителя. Старшая дочь Линара закончила биохимический факультет Бирского педагогического института, в настоящее время — директор Иштыбаевской школы. Вторая дочь, Ильзида — директор Тайнашевской средней школы (Чекмагушевский район). Ильгиз и Ильдар служат в полиции города Бирска. Ильгиз — майор, старший группы экономической безопасности и противодействия коррупции, Ильдар — лейтенант, инспектор ДПС.Не обошлось и без потерь — сын Дамир, к сожалению, ушел из жизни совсем молодым.Радуют бабушку и дедушку своими успехами и внуки. Двое из них уже закончили вузы и работают, двое в настоящее время учатся в вузах, четверо — школьники, отличники учебы, двое еще только детсадовцы.Дети и внуки — желанные гости в доме родителей, которые ждут встречи с нетерпением.15 февраля Анифа Хаматовна отметила свой 70-летний юбилей. Поздравить юбиляра собрались близкие и родные люди. Мы тоже присоединяемся к прозвучавшим в этот день поздравлениям и желаем ей здоровья, мира, чтобы и впредь ее радовали успехи детей, внуков и, дай Бог, правнуков!