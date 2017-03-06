Жительнице села Ленинское Самиге Аликаевой пришлось пройти трудную школу жизни

Алена ГРИГОРЬЕВА

— Недавно была статья про нашего общего знакомого Николая Саметова. Хороший он человек. Я его знаю, помню, он работал на стройке. Благодаря ему, в районе построено много домов, — начинает свой разговор моя собеседница.Самига Аликаева родилась в 1935 году. Свой жизненный путь прошла честно, с гордо поднятой головой. Прямую осанку она сохранила и в свои 82 года. 18 февраля ее телефон разрывался от звонков — ее спешили поздравить все: дети, внуки и ее многочисленные знакомые.Самига Айгузиновна — уроженка деревни Староваськино. Из воспоминаний детства в памяти остался день начала войны.— Вместе с соседями я приехала в Мишкино на Сабантуй. Там объявили о том, что Гитлер напал на нашу страну. Началась суматоха, родные стали искать друг друга, засобирались домой. На следующий день зашла к соседям. Здесь провожали главу семейства, все плакали, будто знали, что он не вернется, — вспоминает Самига Аликаева.Своего отца Самига Айгузиновна не помнит. Его раскулачили. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Было трудно, не обошли семью голодные времена. Чтобы чуть легче было смотреть за детьми, мама отправила маленькую Самигу к слепой родственнице, бабушке Паймуло в Байтурово. Восьмилетняя девочка сама доила корову, носила воду, варила «болтушку». Через два года вернулась к себе в деревню. В пятнадцатилетнем возрасте начала работать скотником в колхозе имени Крупской. Было тяжело, ей пришлось ухаживать за 120 коровами. Пожалел девушку председатель колхоза и перевел дояркой. Да и там приходилось нелегко. За нею были закреплены 20 коров, их доили три раза. Ответственность была большая.… Время шло. Надо было думать о приданом, замужестве. В колхозе денег не платили, Самига Аликаева три месяца вынужденно собирала лекарственные травы, сырье сдавала, ходила по ягоды и грибы на продажу.— Девушки, мои одногодки, по вечерам бегали в клуб. У меня совершенно не было времени, ложилась поздно, утром надо было рано вставать. Где уж тут ходить с парнями под ручку. Вышла замуж по сватовству, — рассказывает бабушка.Соседка Яналче Яшпаева Самигу Айгузиновну сосватала за Николая Аликаева из деревни Новомитряево. Сыграли скромную свадьбу, сделали все, как положено. Будущая жена десять дней «сидела» у посаженных родителей, затем переехала в дом к родителям своего жениха.Деревня Новомитряево была небольшой, всего три улицы. Жили дружной семьей с мамой, братьями мужа. Самиге Айгузиновне приходилось ухаживать за свекровью, у которой были проблемы с глазами. По словам моей героини, была она человеком справедливым, невестку, пришедшую в чужой дом, приняла как родную.В 1959 году молодая семья приняла решение и переехала в село Ленинское. Вскоре построили дом. Самига Аликаева начала работать в Ленинском отделении совхоза «Мишкинский». Сначала в первой бригаде была разнорабочей, затем работала свинаркой в деревне Восход. Трудолюбивым был и ее муж, который 18 лет проработал бригадиром в совхозе «Мишкинский». Где бы ни работали супруги, ответственное отношение к делу у них стояло на первом месте. Об этом говорят трудовые заслуги.В феврале 1973 года за высокие показатели в районе Самига Айгузиновна удостоилась первого места. В сентябре того же года Постановлением Совета министров БашАССР и Президиума областного Совета профсоюзов была награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года», затем — орденом «Знак почета».В 1998 году не стало ее мужа, Николая Аликаева, с которым они вырастили пятерых детей. Соня, Борис, Люба, Люся, Дина уже взрослые. Подарили бабушке и дедушке 13 внуков. Сейчас у Самиги Айгузиновны уже 17 правнуков.Четыре года Самига Аликаева живет вместе с дочерью Любой. Недавно к ним в гости приехала правнучка Ксения. По словам маленькой девочки, надолго — до конца лета.