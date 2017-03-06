Рабига Закирова из деревни Большие Шады отметила свое 90-летие

Фирдаус Кадикова

Рабига Талхиновна Закирова уже много десятилетий живет в Больших Шадах и для большешадинцев давно стала своей, хотя ее корни остались в деревне Бабаево, где она появилась на свет в далеком 1927 году. Старшая дочь Талхи Галлямовича и Зайнап Муртазиновны с детства была ответственной и трудолюбивой, ведь после нее в семье родились еще пятеро детей, а забота о них, в основном, ложилась на плечи Рабиги.Глава семьи был передовым колхозником, любящим отцом и мужем. Рабига, окончив Бабаевскую четырехлетнюю школу, пошла в пятый класс Урьядинской семилетки. Жили дружно и счастливо. Семейное счастье разбилось в июне 1941 года, когда Талха Галлямович одним из первых в деревне был призван на фронт. Теперь уже, забыв об учебе, девочка-подросток вместе с матерью и сверстниками работала на поле, готовила обед на полевом стане. Многодетная семья жила в постоянном тревожном ожидании, несмотря на все трудности, надеялась на возвращение главы семейства. Но их надежды не оправдались. В 1943 году перестали приходить редкие письма с фронта, а потом сообщили, что Талха Закиров пропал без вести. Только в начале 2000-х годов племянникам Рабиги Талхиновны удалось найти место захоронения дедушки.Ближе к концу Великой Оте- чественной войны молодая девушка устроилась на работу санитаркой в Мишкинскую районную больницу. Она всегда находила слова поддержки для пациентов, была готова оказать любую помощь.Шло время. Война закончилась, жизнь не сразу перестала быть трудной, но под мирным небом она стала всеобщим счастьем. Рабочих кадров не хватало. Трудолюбивую и ответственную Рабигу заметили, пригласили на работу в райком. Потом она была переведена в районный финотдел счетоводом, в обязанности которого входил сбор денежных средств. Выезжали в разные деревни района. Одна из таких поездок оказалась судьбоносной — в Больших Шадах Рабига познакомилась с Масхутом Закировым. Молодые люди очень скоро поняли, что предназначены друг для друга и соединили свои судьбы. В первое время им пришлось жить в разлуке — Масхут учился в Бирском государственном педагогическом институте. В начале 60-х годов выпускник вуза приехал в родную деревню со своей молодой женой, которая тоже к тому времени уволилась с работы.Началась привычная деревенская жизнь. Масхут Закирович работал по специальности, стал уважаемым и любимым учителем многих поколений выпускников Большешадинской школы.Рабига Талхиновна работала библиотекарем в школе, потом заведовала почтовым отделением. Последние пятнадцать лет до выхода на пенсию трудилась на должности секретаря в сельском совете. Закировы вырастили шестерых детей, дали им достойное воспитание и образование. К сожалению, жизнь редко бывает без потерь — две горькие утраты пришлось пережить этой доброй и отзывчивой женщине.— В 2001 году ушел из жизни мой муж, — говорит она сквозь слезы, — мы с ним прожили вместе пятьдесят счастливых лет. Он был очень умным, талантливым, заботливым человеком. При трагических обстоятельствах не стало и одной дочери. Каждый день оплакиваю дорогих мне людей, очень тоскую по ним.Отрадой Рабиги Талхиновны являются дети, внуки и правнуки. Две дочери и сын пошли по стопам отца и выбрали профессию педагога, работают по специальности. Фарида — в Уфе, Фирсана — в Челябинске, Рафис — в родной деревне. Сын Равиль много лет работает сварщиком в Уфе, а Рамиль — водителем в Мишкино. 11 внуков и 8 правнуков продолжают род Закировых.Рабига Талхиновна живет вместе с семьей сына Рафиса. За многие годы совместной жизни у них с невесткой Анисой сложились замечательные отношения — они понимают друг друга с полуслова, помогают друг другу. Сын, невестка и внуки окружили Рабигу Талхиновну заботой, вниманием и любовью, но и сама она до сих пор старается им помогать по мере возможности.— Обед приготовлю и радуюсь, что могу еще побаловать своих детей любимыми блюдами. Это и есть счастье матери и бабушки, — говорит она.Свой 90-летний юбилей ветеран труда, хранительница домашнего очага Рабига Талхиновна Закирова встретила в кругу своей любимой и любящей семьи. Пусть тепло близких греет ее еще много лет.