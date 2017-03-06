Ансамбль «Акарт» деревни Баймурзино совершил юбилейное турне

Недавно участники народного ансамбля выступили перед мишкинскими зрителями.
В районном Дворце культуры с аншлагом прошел концерт с участием ценителей марийской песни, гармонистов Юрия Иликаева, Виктора Асмаева, в также вокалистов Ирины Файрушиной, Алексея Ибулаева, которые пришли поддержать своих коллег.
23 февраля участники ансамбля выехали в Республику Марий Эл. На следующий день с утра они были приглашены в студию звукозаписи радио Марий Эл. Коллектив исполнил фольклорные песни башкирских мари, проживающих в Мишкинском, Калтасинском, Татышлинском, Нуримановском районах. Изюминкой их выступлений было то, что песни отличались друг от друга и словами, и манерой исполнения.
Вечером был концерт в селе Марково, затем в деревне Пуял Оршанского района. После выступления участники ансамбля встретились со своими коллегами — вокальным ансамблем «Какшан сем» и танцевальным коллективом «Чодыра сем». Им было о чем поговорить!
Рано утром выехали в село Старокрещено, посетили музей марийского классика М. Шкетана. После небольшого культурного отдыха, 25 февраля, приняли участие в календарно-обрядовом празднике «Масленичные блины» в столице республики, где, наряду с приглашенными гостями из Кировской области, республики Марий Эл, выступили с показательными номерами: исполнили марийские частушки, станцевали «Тывырдык». Гостей из РБ приняли с особой теплотой, участников мероприятия проводили громкими аплодисментами. В этот же день народный фольклорный ансамбль «Акарт» принял участие в большом концерте во Дворце культуры имени Ленина в городе Йошкар-Ола. Среди выступающих ансамблей были именитые артисты, гармонисты, баянисты… Громкие овации в этот день прозвучали в адрес призера конкурса «Яндар йук» Дарьи Апсаликовой, гармониста Юрия Иликаева, а когда начал свое выступление ансамбль «Акарт», никто не смог усидеть на месте, все вышли танцевать «Тывырдык».
В ближайшее время фольклорный ансамбль «Акарт» со своей юбилейной программой «Горжусь своей деревней» планирует посетить соседей. Они намерены выехать в Республику Карелию для обмена опытом между финно-угорскими народами и ознакомления с культурой народа мари.
Данная поездка в Марий Эл не состоялась бы без помощи водителей Александра Гайнетдинова и Бориса Ильтубаева из деревни Лепешкино. Руководитель народного фольклорного ансамбля «Акарт» В. Хамитов выражает всем огромную благодарность.
Метки: Баймурзино, Акарт