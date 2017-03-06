Ансамбль «Акарт» деревни Баймурзино совершил юбилейное турне

Алена ГРИГОРЬЕВА

Недавно участники народного ансамбля выступили перед мишкинскими зрителями.В районном Дворце культуры с аншлагом прошел концерт с участием ценителей марийской песни, гармонистов Юрия Иликаева, Виктора Асмаева, в также вокалистов Ирины Файрушиной, Алексея Ибулаева, которые пришли поддержать своих коллег.23 февраля участники ансамбля выехали в Республику Марий Эл. На следующий день с утра они были приглашены в студию звукозаписи радио Марий Эл. Коллектив исполнил фольклорные песни башкирских мари, проживающих в Мишкинском, Калтасинском, Татышлинском, Нуримановском районах. Изюминкой их выступлений было то, что песни отличались друг от друга и словами, и манерой исполнения.Вечером был концерт в селе Марково, затем в деревне Пуял Оршанского района. После выступления участники ансамбля встретились со своими коллегами — вокальным ансамблем «Какшан сем» и танцевальным коллективом «Чодыра сем». Им было о чем поговорить!Рано утром выехали в село Старокрещено, посетили музей марийского классика М. Шкетана. После небольшого культурного отдыха, 25 февраля, приняли участие в календарно-обрядовом празднике «Масленичные блины» в столице республики, где, наряду с приглашенными гостями из Кировской области, республики Марий Эл, выступили с показательными номерами: исполнили марийские частушки, станцевали «Тывырдык». Гостей из РБ приняли с особой теплотой, участников мероприятия проводили громкими аплодисментами. В этот же день народный фольклорный ансамбль «Акарт» принял участие в большом концерте во Дворце культуры имени Ленина в городе Йошкар-Ола. Среди выступающих ансамблей были именитые артисты, гармонисты, баянисты… Громкие овации в этот день прозвучали в адрес призера конкурса «Яндар йук» Дарьи Апсаликовой, гармониста Юрия Иликаева, а когда начал свое выступление ансамбль «Акарт», никто не смог усидеть на месте, все вышли танцевать «Тывырдык».В ближайшее время фольклорный ансамбль «Акарт» со своей юбилейной программой «Горжусь своей деревней» планирует посетить соседей. Они намерены выехать в Республику Карелию для обмена опытом между финно-угорскими народами и ознакомления с культурой народа мари.Данная поездка в Марий Эл не состоялась бы без помощи водителей Александра Гайнетдинова и Бориса Ильтубаева из деревни Лепешкино. Руководитель народного фольклорного ансамбля «Акарт» В. Хамитов выражает всем огромную благодарность.