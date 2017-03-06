В Мишкино пройдут проводы зимы

В несколько строк

* В ночь с субботы на воскресенье в результате возгорания дотла сгорел семенной склад, расположенный на территории КФХ «Кштаев С. Ш.». В результате пожара огнем уничтожены 300 центнеров сена, несколько единиц техники и навесных орудий. Правоохранительными органами и пожарным надзором рассматриваются две версии: поджог и короткое замыкание электропроводки. Хозяйству нанесен огромный финансовый ущерб.