В Мишкино пройдут проводы зимы

11 марта на площади перед РДК состоится очередной весенний праздник «Проводы зимы». Устроители подготовили яркую и насыщенную программу.
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* В ночь с субботы на воскресенье в результате возгорания дотла сгорел семенной склад, расположенный на территории КФХ «Кштаев С. Ш.». В результате пожара огнем уничтожены 300 центнеров сена, несколько единиц техники и навесных орудий. Правоохранительными органами и пожарным надзором рассматриваются две версии: поджог и короткое замыкание электропроводки. Хозяйству нанесен огромный финансовый ущерб.
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В прошлое воскресенье в селе Чураево состоялись проводы зимы. Жители и гости села собрались на праздник к сельскому Дому культуры: здесь было сожжено соломенное чучело, вызвавшее массу эмоций у взрослых и детей.
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Зиму провожали, весну зазывали
Ответственным был 4 «б» класс. Под задорную музыку прошла ярмарка: класс продавал домашнюю стряпню. Ярмарку прервали веселые скоморохи, а затем всех хотела обмануть Баба Яга, притворившись красавицей-Весной! Но ребята ее быстро разоблачили.
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