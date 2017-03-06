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    В Мишкино пройдут проводы зимы

    slavin 6-03-2017, 15:12263Общество
    В Мишкино пройдут проводы зимы
    11 марта на площади перед РДК состоится очередной весенний праздник «Проводы зимы». Устроители подготовили яркую и насыщенную программу.
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