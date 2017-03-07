Власти Башкирии определились, кто из жителей республики получит по 300 тысяч рублей за первенца

По его словам, данный вид поддержки будет распространён на семьи, которые стоят в очереди на льготное жильё.«Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей. Не все, кто рожает первого ребёнка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация», - пояснил глава республики. Таких семей в Башкирии власти насчитали около двух тысяч.Как подчеркнул Хамитов, если удастся помочь купить жильё или смягчить условия ипотеки хотя бы двум тысячам семей, это будет «уже хорошо».«Сейчас идут формальные согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Речь сейчас идёт об оптимизации, о снижении такой социальной поддержки. Но мы сознательно, зная, что ситуация с демографией ухудшается, решили поддержать этот пусть пока не большой, но достаточно значимый слой молодых людей, которые стоят в очереди на жильё, которым просто жить негде», - сообил глава Башкирии.