Власти Башкирии определились, кто из жителей республики получит по 300 тысяч рублей за первенца

По его словам, данный вид поддержки будет распространён на семьи, которые стоят в очереди на льготное жильё.
«Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей. Не все, кто рожает первого ребёнка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация», - пояснил глава республики. Таких семей в Башкирии власти насчитали около двух тысяч.
Как подчеркнул Хамитов, если удастся помочь купить жильё или смягчить условия ипотеки хотя бы двум тысячам семей, это будет «уже хорошо».«
Сейчас идут формальные согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Речь сейчас идёт об оптимизации, о снижении такой социальной поддержки. Но мы сознательно, зная, что ситуация с демографией ухудшается, решили поддержать этот пусть пока не большой, но достаточно значимый слой молодых людей, которые стоят в очереди на жильё, которым просто жить негде», - сообил глава Башкирии.