В Башкирии предлагают создать министерство семьи

Власти Башкирии рассматривают предложении о создании Министерства семьи или специального госучреждения, которое будет заниматься проблемой семейных отношений. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов во время поздравления женщин с предстоящим праздником.
«Я не отвергаю эту мысль, и в то же время нам нужно её обсудить, подискутировать на эту тему. Понимаю, что это министерство не заменит собою добрых отношений, которые формируются в нашей первичной ячейке общества», – подчеркнул Хамитов.
Он отметил, что в то же время такое ведомство могло бы заниматься вопросами финансирования и поддержки семей.
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