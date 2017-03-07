В Башкирии предлагают создать министерство семьи

«Я не отвергаю эту мысль, и в то же время нам нужно её обсудить, подискутировать на эту тему. Понимаю, что это министерство не заменит собою добрых отношений, которые формируются в нашей первичной ячейке общества», – подчеркнул Хамитов.Он отметил, что в то же время такое ведомство могло бы заниматься вопросами финансирования и поддержки семей.