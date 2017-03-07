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    В Башкирии предлагают создать министерство семьи

    slavin 7-03-2017, 09:18110Общество
    В Башкирии предлагают создать министерство семьи
    Власти Башкирии рассматривают предложении о создании Министерства семьи или специального госучреждения, которое будет заниматься проблемой семейных отношений. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов во время поздравления женщин с предстоящим праздником.

    «Я не отвергаю эту мысль, и в то же время нам нужно её обсудить, подискутировать на эту тему. Понимаю, что это министерство не заменит собою добрых отношений, которые формируются в нашей первичной ячейке общества», – подчеркнул Хамитов.

    Он отметил, что в то же время такое ведомство могло бы заниматься вопросами финансирования и поддержки семей.
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