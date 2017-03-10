В Урьядинской сельской библиотеке провели конкурсную программу для женщин

Р. Аюпова, гл. библиотекарь Урьядинской сельской библиотеки

Во время литературного часа «Мамочкой я маму на родном языке зову» был представлен открытый просмотр «Женщины и цветы похожи». На выставке рукоделия «На все руки мастерицы» посетители могли ознакомиться с работами местных рукодельниц. Участники мероприятия проявили живой интерес к содержанию папок «Будь здоров», «Советы хозяйкам», «Мы за здоровый образ жизни». Прозвучали стихи татарских поэтов, посвященные женщинам и матерям. Литературная часть мероприятия сопровождалась песнями в исполнении культработников. Сердечные поздравления и душевную песню подарила председатель совета ветеранов М. Миргалиева.В конкурсной части вечера участвовали 2 команды «Ромашки» и «Подснежники» по 5 человек. Женщины состязались в красноречии, умении красиво двигаться, нянчиться с малышами, кулинарии, художественном мастерстве и многом другом. Получился замечательный праздник для умниц и красавиц. От имени организаторов и участников мероприятия хотелось бы выразить слова благодарности депутату районного Совета А. Фатхинурову, благодаря спонсорской поддержке которого была организована замечательная праздничная программа.