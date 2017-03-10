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    В Урьядинской сельской библиотеке провели конкурсную программу для женщин

    slavin 10-03-2017, 09:1887Общество
    В Урьядинской сельской библиотеке провели конкурсную программу для женщин
    Мероприятие под названием «Девушка, женщина, мать» открыл поздравлением глава СП Урьядинский сельсовет Р. Загитов. Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, женского счастья и мирного неба над головой.

    Во время литературного часа «Мамочкой я маму на родном языке зову» был представлен открытый просмотр «Женщины и цветы похожи». На выставке рукоделия «На все руки мастерицы» посетители могли ознакомиться с работами местных рукодельниц. Участники мероприятия проявили живой интерес к содержанию папок «Будь здоров», «Советы хозяйкам», «Мы за здоровый образ жизни». Прозвучали стихи татарских поэтов, посвященные женщинам и матерям. Литературная часть мероприятия сопровождалась песнями в исполнении культработников. Сердечные поздравления и душевную песню подарила председатель совета ветеранов М. Миргалиева.

    В конкурсной части вечера участвовали 2 команды «Ромашки» и «Подснежники» по 5 человек. Женщины состязались в красноречии, умении красиво двигаться, нянчиться с малышами, кулинарии, художественном мастерстве и многом другом. Получился замечательный праздник для умниц и красавиц. От имени организаторов и участников мероприятия хотелось бы выразить слова благодарности депутату районного Совета А. Фатхинурову, благодаря спонсорской поддержке которого была организована замечательная праздничная программа.
    Р. Аюпова, гл. библиотекарь Урьядинской сельской библиотеки
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    Метки: урьяды

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